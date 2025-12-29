Jair Renan visita Bolsonaro: "meu pai não está bem"

247 - O vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan Bolsonaro (PL) visitou o pai, Jair Bolsonaro (PL), internado no Hospital DF Star, em Brasília, e relatou que o estado de saúde ainda inspira cuidados. Segundo ele, Bolsonaro não apresenta boas condições clínicas neste momento, permanecendo sonolento e em jejum após passar por cirurgia recente.

Na saída do hospital, Jair Renan afirmou: “Meu pai não está bem. Se estivesse bem, não estaria fazendo cirurgia”.

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral no dia 25 de dezembro e, desde então, enfrenta crises persistentes de soluço. Para tratar o problema, os médicos iniciaram um protocolo de radiointervenção com bloqueio do nervo frênico. No sábado (27), foi realizado o bloqueio anestésico do nervo frênico direito. Nesta segunda-feira (29), o ex-presidente passa por um novo procedimento, desta vez no nervo frênico esquerdo.

De acordo com a equipe médica, o procedimento consiste na aplicação de anestésico local próximo ao nervo, com o objetivo de interromper temporariamente a função do diafragma e, assim, controlar os soluços. O efeito do anestésico costuma durar entre 12 e 18 horas. Após a intervenção, Bolsonaro permanecerá internado para observação e acompanhamento da evolução do quadro clínico.

Além do controle dos soluços, o ex-presidente seguirá com cuidados pós-operatórios, incluindo fisioterapia para reabilitação, medidas de prevenção de trombose venosa e acompanhamento clínico contínuo. A internação não exige permanência em unidade de terapia intensiva, e a alta hospitalar dependerá da evolução do estado de saúde e da retomada do autocuidado.