Carlos relata "madrugada de muita preocupação" com Bolsonaro

247 - O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) manifestou publicamente preocupação com o estado de saúde do pai, Jair Bolsonaro (PL), após uma madrugada considerada delicada. Em mensagem divulgada nas redes sociais, ele relatou que a pressão arterial de Bolsonaro apresentou níveis elevados, o que exigiu nova intervenção da equipe médica responsável pelo acompanhamento clínico.

O relato foi feito por Carlos Bolsonaro em seu perfil na rede social X (antigo Twitter). Segundo o ex-vereador, os médicos avaliaram a possibilidade de uma nova cirurgia para tentar interromper episódios persistentes de soluços e iniciaram tratamento para apneia do sono.

“O início da madrugada de hoje foi de muita preocupação ao acompanhar meu pai. Sua pressão arterial estava altíssima e, mais uma vez, os médicos precisaram intervir para controlar o quadro e avaliar a possibilidade de uma nova cirurgia hoje para tentar cessar os soluços. Também foi iniciado o tratamento para a apneia do sono”, escreveu Carlos Bolsonaro.

Jair Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 24. Ele deixou a Superintendência da Polícia Federal na capital federal, onde está preso após condenação por tentativa de golpe de Estado, para realizar um procedimento cirúrgico de retirada de uma hérnia inguinal bilateral. A internação ocorreu após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Na publicação, Carlos Bolsonaro também ressaltou a necessidade de acompanhamento médico permanente e afirmou que o quadro inspira cuidados constantes. “São muitos desafios somados, e todos sabemos que, sem acompanhamento médico constante e cuidados rigorosos, sua vida fica seriamente ameaçada. Seguimos com fé, esperança e orações para que tudo ocorra bem”, completou o ex-vereador.