Bolsonaro deve passar por novo procedimento para conter crise de soluços nesta segunda-feira

247 – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser submetido nesta segunda-feira (29) a um novo procedimento médico para tentar conter uma crise persistente de soluços, que se intensificou durante o fim de semana e levou a equipe médica a adotar medidas adicionais de intervenção.

As informações foram publicadas pela CNN Brasil, que detalhou a estratégia adotada pela equipe responsável pelo tratamento e o conteúdo do boletim médico divulgado no domingo (28).

Segundo a reportagem, os médicos programaram para esta segunda-feira a realização do bloqueio do nervo frênico esquerdo, uma medida voltada a conter os movimentos do músculo do diafragma — mecanismo que influencia diretamente episódios de soluço. Trata-se, conforme descreve o texto, de um procedimento considerado pouco invasivo e de efeito temporário, utilizado quando o paciente não responde ao tratamento medicamentoso.

Procedimento anterior não teve o efeito esperado

Ainda de acordo com a CNN Brasil, Bolsonaro já havia sido submetido no sábado (27) ao bloqueio anestésico do nervo frênico direito, como primeira etapa do tratamento. A escolha inicial por um lado do corpo teria sido feita para avaliar como ele reagiria à intervenção antes da complementação do procedimento.

No entanto, o boletim médico divulgado no domingo apontou que a primeira tentativa não produziu a resposta esperada, o que levou à manutenção do plano para nova intervenção.

O texto do boletim médico, citado na íntegra pela CNN Brasil, afirma:

"Na noite passada, apresentou nova crise de soluços, apesar do procedimento realizado, além de elevação da pressão arterial. No momento encontra-se estável e sem soluços. Para amanhã (29), está programada a complementação do tratamento, com bloqueio do nervo frênico esquerdo, para posterior avaliação dos resultados. O paciente deverá seguir com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos"

A equipe médica relatou ainda que, apesar da crise e da elevação da pressão arterial durante a noite, Bolsonaro se encontra estável e, no momento, sem soluços.

Internação deve chegar a sete dias, dizem médicos

Segundo os médicos, a realização do bloqueio do nervo frênico — tanto do lado direito quanto do esquerdo — não altera a previsão de permanência hospitalar, e a internação deve totalizar cerca de sete dias.

Bolsonaro está internado desde a última quarta-feira (24), quando foi transferido para a unidade hospitalar. Na quinta-feira (25), passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral. De acordo com a equipe médica, o procedimento ocorreu conforme o esperado e sem intercorrências.

Reabilitação inclui fisioterapia e prevenção de trombose

O boletim também aponta que Bolsonaro deverá manter, no período de recuperação, um conjunto de medidas clínicas, incluindo fisioterapia para reabilitação, além de profilaxia de trombose venosa, prática adotada para reduzir riscos circulatórios associados à internação e ao pós-operatório.

Com o novo bloqueio previsto para esta segunda-feira, a equipe médica deverá avaliar a resposta ao procedimento para definir os próximos passos do tratamento e monitorar a evolução do quadro, especialmente após as crises registradas nos últimos dias.