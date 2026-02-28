"Bombardeios espalham morte, terror e destruição e ameaçam toda a humanidade", diz Lindbergh Farias

247 - O deputado federal Lindbergh Farias repudia os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã e defende a retomada imediata das negociações diplomáticas.

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirma que “não há qualquer justificativa para a guerra quando havia negociações diplomáticas em curso".

"A ruptura das tratativas representa um grave retrocesso e afasta uma solução pacífica para o conflito”, esceveu ele, reforçando que a escalada militar amplia os riscos globais e atinge diretamente a população civil.

“A escalada militar aprofunda a instabilidade mundial e atinge sobretudo as populações civis, que pagam com suas vidas o preço de decisões tomadas pela força. Bombardeios espalham morte, terror e destruição, alimentando um ciclo de violência que ameaça toda a humanidade”, disse.

O deputado também defendeu o fim imediato das hostilidades e a retomada do diálogo entre as partes envolvidas. “Defendemos o cessar imediato das hostilidades e a retomada urgente da via diplomática. O mundo precisa de diálogo e paz”, declarou.

Lindbergh associou o conflito ao que classificou como imperialismo. “Existe uma justificativa para a guerra e se chama imperialismo... Ele não respeita diplomacia e muito menos a vida”, escreveu.

O parlamentar também fez referência direta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando: “Trump usa acordos para distrair, é a 2° vez que o Irã é atacado nestas condições. Ele não quer acordo, quer submetimento.”

