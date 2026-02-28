Kamala Harris acusa Trump de arrastar EUA para guerra contra o Irã e critica ofensiva alinhada a Netanyahu

247 – A ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ex-candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, acusou neste sábado (28) o presidente Donald Trump de arrastar o país para uma guerra contra o Irã que “o povo americano não quer”. Derrotada por Trump nas eleições presidenciais de 2024, Harris criticou duramente os ataques promovidos pela atual administração norte-americana contra alvos iranianos e afirmou que se opõe a qualquer tentativa de mudança de regime em Teerã.

Donald Trump is dragging the United States into a war the American people do not want. Let me be clear: I am opposed to a regime-change war in Iran, and our troops are being put in harm’s way for the sake of Trump’s war of choice.



Read my full statement: pic.twitter.com/JmxZaC8vBr February 28, 2026

Em publicação nas redes sociais, ela responsabilizou diretamente Trump pela escalada no Oriente Médio.

“Donald Trump está arrastando os Estados Unidos para uma guerra que o povo americano não quer. Deixem-me ser clara: eu me oponho a uma guerra de mudança de regime no Irã, e nossas tropas estão sendo colocadas em risco por causa da guerra de escolha de Trump”, escreveu.

A mensagem foi acompanhada de um comunicado intitulado “Declaração de Kamala Harris sobre os ataques do governo Trump ao Irã”, no qual ela amplia as críticas à decisão da Casa Branca de realizar ofensivas militares em meio à crescente tensão regional e à convergência estratégica com o governo de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.

“Imprudência disfarçada de força”

No texto, Harris classifica a ofensiva como “uma aposta perigosa e desnecessária com vidas americanas”, alertando que a medida compromete a estabilidade do Oriente Médio e a posição internacional dos Estados Unidos.

“Esta é uma aposta perigosa e desnecessária com vidas americanas, que também coloca em risco a estabilidade da região e a nossa posição no mundo. O que estamos testemunhando não é força. É imprudência disfarçada de firmeza”, afirmou.

Ela acrescenta que reconhece as divergências históricas com o governo iraniano, mas sustenta que a via militar não é o caminho para enfrentar a questão nuclear.

“Eu sei da ameaça que o Irã representa, e eles jamais devem ser autorizados a ter uma arma nuclear, mas este não é o caminho para desmantelar essa ameaça”, declarou.

Crítica à promessa de campanha de Trump

Harris também relembrou declarações feitas por Trump durante a campanha presidencial e contestou a coerência de sua política externa.

“Durante a campanha, Donald Trump prometeu acabar com guerras, em vez de iniciá-las. Foi uma mentira. Depois, no ano passado, ele disse que havia ‘obliterado’ o programa nuclear do Irã. Isso também foi uma mentira”, escreveu.

No trecho final do comunicado, ela afirma que o conflito pode resultar em baixas entre militares norte-americanos e cobra maior responsabilidade institucional.

“O presidente já disse que este conflito pode produzir vítimas americanas. Nossos soldados merecem um comandante-em-chefe que tome decisões sobre guerra e paz com a mesma firmeza e disciplina que eles demonstram todos os dias.”

Harris ainda sustenta que, pela Constituição dos Estados Unidos, o presidente deve obter autorização do Congresso para iniciar uma guerra e defende que o Legislativo atue para conter a escalada.

“Nos termos da Constituição dos Estados Unidos, o presidente deve receber autorização do Congresso para entrar em guerra. Mesmo que tivesse essa autorização, isso não muda o fato de que esta ação é imprudente, injustificada e não conta com o apoio do povo americano. Não pode haver qualquer ambiguidade em nossa oposição à guerra de escolha de Donald Trump, e o Congresso deve usar todo o poder disponível para impedir que ele nos comprometa ainda mais com este conflito.”

A manifestação de Harris ocorre em meio ao agravamento das tensões entre Washington e Teerã, após ataques conduzidos pelos Estados Unidos em coordenação estratégica com Israel. A ofensiva eleva o risco de uma guerra de maiores proporções no Oriente Médio e aprofunda o debate interno nos EUA sobre os limites do poder presidencial para iniciar ações militares sem autorização formal do Congresso.