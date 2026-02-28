Tucker Carlson chama ataque de Trump ao Irã de “repugnante e maligno” e racha base maga

247 - O apresentador conservador Tucker Carlson criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao classificar como “absolutamente repugnante e maligno” o ataque militar contra o Irã.

Segundo a reportagem publicada no tabloide britânico Daily Mail neste sábado (28)., a manifestação de Carlson ocorre em meio à fragmentação da base de apoio de Trump, conhecida como “MAGA”, após a decisão de Trump de autorizar uma operação conjunta das forças armadas dos Estados Unidos com Israel contra o Irã.

Em entrevista ao jornalista Jon Karl, Carlson disse: “Absolutamente repugnante e maligno”. A crítica de Carlson ganhou peso político por seu histórico de proximidade com Trump. O comentarista fez campanha para o presidente, discursou em comícios e participou da Convenção Nacional Republicana de 2024. Além disso, é considerado aliado importante do vice-presidente JD Vance.

Na semana anterior ao ataque, Carlson esteve no Salão Oval, onde, segundo relatos, teria aconselhado Trump a não atacar o Irã. Ao longo dos anos, o apresentador elogiou o presidente por sua postura contrária às chamadas guerras de mudança de regime no Oriente Médio.

Dias antes dos ataques, Carlson entrevistou o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, com quem travou um debate sobre a política israelense. Segundo o Daily Mail, Carlson afirmou que, de acordo com a Bíblia, os descendentes de Abraão teriam direito a terras que hoje abrangem grande parte do Oriente Médio.

Questionado se Israel teria o direito de assumir toda a região, Huckabee respondeu: “Não teria problema se eles levassem tudo”. Posteriormente. Em seguida, acrescentou que Israel não estaria buscando expandir seu território e teria direito de manter a segurança nas áreas que considera legitimamente suas.

A ex-congressista Marjorie Taylor Greene também criticou a decisão. Em nota, afirmou que Trump estaria traindo eleitores que o apoiaram por prometer o fim das guerras no exterior.

“Milhares e milhares de americanos da minha geração foram mortos e feridos em guerras estrangeiras intermináveis e sem sentido, e nós dissemos basta. Mas estamos libertando o povo iraniano. Por favor,” escreveu. Em outro trecho, acrescentou: “Há 93 milhões de pessoas no Irã, deixem-nos se libertar".