Tucker Carlson diz que ataque dos EUA contra a Venezuela ocorrerá nesta quarta

247 - O jornalista Tucker Carlson, dos Estados Unidos, afirmou, em entrevista a um podcast online, que congressistas do país foram informados de que o governo do presidente Donald Trump lançaria um ataque contra a Venezuela nesta quarta-feira (17) e declararia guerra ao governo de Nicolás Maduro.

Segundo Carlson, os parlamentares receberam na terça-feira (16) informações detalhadas da ofensiva planejada. Até o momento, porém, o anúncio oficial ainda não foi feito.

Desde o início de setembro, Trump autorizou uma série de ataques contra embarcações supostamente envolvidas no tráfico de drogas na costa da Venezuela. As ações foram criticadas por alguns parlamentares norte-americanos, que defendem que o governo Trump deveria apresentar mais justificativas ao Congresso para a realização desses ataques.

O governo venezuelano classificou essas ações como uma provocação destinada a desestabilizar a região e uma violação dos acordos internacionais sobre o status desmilitarizado e livre de armas nucleares do Caribe.

Em novembro, Trump afirmou acreditar que os dias de Maduro como chefe de Estado estavam contados, ao mesmo tempo em que garantiu que Washington não tinha planos de entrar em guerra com Caracas.