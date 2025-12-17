Celso Amorim vê pressão de Trump como caminho “lamentável” para solução na Venezuela

247 - O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou em entrevista à TV 247, nesta quarta-feira (17), que considera lamentável os métodos adotados pelos Estados Unidos para forçar o governo da Venezuela a sentar na mesa de negociações.

"São dois países com níveis de poderes muito diferentes e então essas coisas acontecem, não se justificam, e é importante que o Brasil mantenha uma posição de diálogo, porque vimos situações, como na Coreia do Norte, de pressão, às vezes elevada ao máximo, o que é lamentável, para se negociar em termos mais vantajosos... vamos ver se é por aí", disse Amorim.

Na entrevista, Amorim também negou a existência de um suposto acordo entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, dos EUA, em torno da situação na Venezuela.

Amorim ainda classificou a interceptação de navios venezuelanos como ilegal, destacando que "não há evidências de que esses navios estariam transportando drogas".