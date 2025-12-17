TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Entrevistas

      Celso Amorim vê pressão de Trump como caminho “lamentável” para solução na Venezuela

      Assessor especial do presidente Lula concede entrevista à TV 247. Assista

      Celso Amorim (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

      247 - O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, afirmou em entrevista à TV 247, nesta quarta-feira (17), que considera lamentável os métodos adotados pelos Estados Unidos para forçar o governo da Venezuela a sentar na mesa de negociações. 

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      "São dois países com níveis de poderes muito diferentes e então essas coisas acontecem, não se justificam, e é importante que o Brasil mantenha uma posição de diálogo, porque vimos situações, como na Coreia do Norte, de pressão, às vezes elevada ao máximo, o que é lamentável, para se negociar em termos mais vantajosos... vamos ver se é por aí", disse Amorim. 

      Na entrevista, Amorim também negou a existência de um suposto acordo entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, dos EUA, em torno da situação na Venezuela. 

      Amorim ainda classificou a interceptação de navios venezuelanos como ilegal, destacando que "não há evidências de que esses navios estariam transportando drogas". 

      Artigos Relacionados

      Tags