247 - O embaixador da Rússia no Brasil, Alexey Labetskiy, falou com exclusividade ao 247, depois da homenagem prestada a Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais.

Na entrevista, ele avaliou que as sanções impostas pelo Ocidente após a guerra na Ucrânia fortaleceram seu país e contestou as narrativas promovidas pela mídia. "Compreendemos muito bem que o mainstream midiático mundial não reflete as realidades de maneira realista, mas a situação econômica da Rússia, apesar das sanções ilegítimas promovidas pelo Ocidente Global, melhorou muito", disse o embaixador.

Ele explicou que o empresariado russo se consolidou em diversos setores, alcançando um “crescimento muito bom”. Labetskiy também afirmou que as sanções antirrussas são ilegais.