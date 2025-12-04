TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Lavrov exalta papel de Celso Amorim nas relações Brasil-Rússia

      Ministro russo afirma que trajetória do diplomata brasileiro consolidou parceria estratégica e elogia dedicação histórica aos laços bilaterais

      Celso Amorim é condecorado com Ordem da Amizade russa (Foto: Sputnik Brasil)

      247 - A Rússia homenageou nesta quarta-feira (3) o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, com a entrega da Ordem da Amizade, durante cerimônia realizada na Embaixada da Rússia em Brasília. O evento contou com a participação remota do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, que discursou.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Lavrov dedicou grande parte de sua fala ao reconhecimento da importância histórica de Amorim para aproximar os dois países. O chanceler russo lembrou que a relação bilateral se consolidou ao longo de décadas e afirmou que o trabalho do brasileiro foi essencial para esse processo. “Há 25 anos, construímos progressivamente relações de parceria estratégica com o Brasil. No entanto, a história das nossas relações diplomáticas remonta a quase dois séculos”, declarou.

      O ministro ressaltou que Moscou e Brasília compartilham princípios que, segundo ele, têm orientado o entendimento político entre as duas nações. “Compartilhamos os princípios da igualdade, da não interferência em assuntos internos e do equilíbrio de interesses, em total conformidade com a Carta das Nações Unidas e as normas do direito internacional”, disse.

      Ao recordar sua convivência com Amorim no sistema multilateral, Lavrov destacou o início de uma parceria profissional de longa data. “Trabalhamos juntos de perto na ONU, onde a gente se conheceu, Celso. Foi lá que começou a nossa amizade e uma relação profissional super construtiva”, afirmou. Ele também mencionou a atuação conjunta em mecanismos internacionais: “Interagimos ativamente em outros formatos, principalmente no G20 e, é claro, no BRICS. Parabéns pelo sucesso da realização da cúpula da aliança no Rio de Janeiro este ano”.

      A homenagem destacou ainda o papel de Amorim em diferentes funções no Estado brasileiro. “É difícil superestimar sua contribuição para o fortalecimento das relações de amizade entre a Rússia e o Brasil e o desenvolvimento da cooperação nos cargos que ocupou em diferentes momentos – Ministro das Relações Exteriores, Ministro da Defesa e, atualmente, um dos assessores mais próximos do Presidente”, declarou Lavrov.

      Outro ponto enfatizado foi a defesa da memória histórica. O chanceler agradeceu a presença da delegação brasileira, chefiada pelo presidente Lula, nas celebrações do 80º aniversário da Vitória na Grande Guerra Patriótica, em Moscou. “Nós somos unidos por uma relação cuidadosa com a memória histórica e um firme desejo de não permitir que a história seja reescrita”, disse.

      Lavrov aproveitou o discurso para oficializar o reconhecimento concedido por Vladimir Putin. “Pela sua grande contribuição para o fortalecimento e desenvolvimento das relações de amizade entre a Rússia e o Brasil, o Presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin, concedeu-lhe, por decreto, em setembro deste ano, a Ordem da Amizade”, afirmou, desejando saúde e êxito ao diplomata brasileiro.

      O chanceler lamentou não estar presente em Brasília, mas reforçou a importância simbólica da cerimônia. “Lamento não poder entregar pessoalmente esta alta condecoração. No entanto, estou convencido de que o Embaixador Alexey Labetskiy, que lhe entrega hoje a ordem, não irá desapontá-lo, e que este dia será mais um marco importante no desenvolvimento da amizade entre os nossos países”. Ele encerrou sua mensagem com um convite: “Ficarei feliz em vê-lo novamente em Moscou”.

      O embaixador Alexey Labetskiy, responsável por entregar a insígnia, também destacou publicamente a relevância de Amorim para a cooperação entre os dois países. A Ordem da Amizade é considerada uma das principais honrarias russas destinadas a estrangeiros que contribuem para o avanço das relações internacionais.

      Artigos Relacionados

      Tags