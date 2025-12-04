Lavrov exalta papel de Celso Amorim nas relações Brasil-Rússia

247 - A Rússia homenageou nesta quarta-feira (3) o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, com a entrega da Ordem da Amizade, durante cerimônia realizada na Embaixada da Rússia em Brasília. O evento contou com a participação remota do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, que discursou.

Lavrov dedicou grande parte de sua fala ao reconhecimento da importância histórica de Amorim para aproximar os dois países. O chanceler russo lembrou que a relação bilateral se consolidou ao longo de décadas e afirmou que o trabalho do brasileiro foi essencial para esse processo. “Há 25 anos, construímos progressivamente relações de parceria estratégica com o Brasil. No entanto, a história das nossas relações diplomáticas remonta a quase dois séculos”, declarou.

O ministro ressaltou que Moscou e Brasília compartilham princípios que, segundo ele, têm orientado o entendimento político entre as duas nações. “Compartilhamos os princípios da igualdade, da não interferência em assuntos internos e do equilíbrio de interesses, em total conformidade com a Carta das Nações Unidas e as normas do direito internacional”, disse.

Ao recordar sua convivência com Amorim no sistema multilateral, Lavrov destacou o início de uma parceria profissional de longa data. “Trabalhamos juntos de perto na ONU, onde a gente se conheceu, Celso. Foi lá que começou a nossa amizade e uma relação profissional super construtiva”, afirmou. Ele também mencionou a atuação conjunta em mecanismos internacionais: “Interagimos ativamente em outros formatos, principalmente no G20 e, é claro, no BRICS. Parabéns pelo sucesso da realização da cúpula da aliança no Rio de Janeiro este ano”.

A homenagem destacou ainda o papel de Amorim em diferentes funções no Estado brasileiro. “É difícil superestimar sua contribuição para o fortalecimento das relações de amizade entre a Rússia e o Brasil e o desenvolvimento da cooperação nos cargos que ocupou em diferentes momentos – Ministro das Relações Exteriores, Ministro da Defesa e, atualmente, um dos assessores mais próximos do Presidente”, declarou Lavrov.

Outro ponto enfatizado foi a defesa da memória histórica. O chanceler agradeceu a presença da delegação brasileira, chefiada pelo presidente Lula, nas celebrações do 80º aniversário da Vitória na Grande Guerra Patriótica, em Moscou. “Nós somos unidos por uma relação cuidadosa com a memória histórica e um firme desejo de não permitir que a história seja reescrita”, disse.

Lavrov aproveitou o discurso para oficializar o reconhecimento concedido por Vladimir Putin. “Pela sua grande contribuição para o fortalecimento e desenvolvimento das relações de amizade entre a Rússia e o Brasil, o Presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin, concedeu-lhe, por decreto, em setembro deste ano, a Ordem da Amizade”, afirmou, desejando saúde e êxito ao diplomata brasileiro.

O chanceler lamentou não estar presente em Brasília, mas reforçou a importância simbólica da cerimônia. “Lamento não poder entregar pessoalmente esta alta condecoração. No entanto, estou convencido de que o Embaixador Alexey Labetskiy, que lhe entrega hoje a ordem, não irá desapontá-lo, e que este dia será mais um marco importante no desenvolvimento da amizade entre os nossos países”. Ele encerrou sua mensagem com um convite: “Ficarei feliz em vê-lo novamente em Moscou”.

O embaixador Alexey Labetskiy, responsável por entregar a insígnia, também destacou publicamente a relevância de Amorim para a cooperação entre os dois países. A Ordem da Amizade é considerada uma das principais honrarias russas destinadas a estrangeiros que contribuem para o avanço das relações internacionais.