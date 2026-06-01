Brasil e China elevam cooperação estratégica de alto nível sob orientação de Lula e Xi Jinping

247 - O vice-presidente da China, Han Zheng, reuniu-se nesta segunda-feira (1), em Pequim, com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, informou a agência Xinhua.

Han declarou que, sob a orientação estratégica dos presidentes Xi Jinping e Luiz Inácio Lula da Silva, a construção da "comunidade de destino compartilhado" entre os dois países avança de forma constante.

Além disso, Han afirmou que a China sempre considerou e desenvolveu suas relações com o Brasil "a partir de uma perspectiva estratégica e de longo prazo", e que está disposta a impulsionar uma colaboração estratégica "de alto nível".

Ele também destacou que os dois países devem aproveitar melhor os mecanismos existentes para promover uma cooperação com maior conteúdo tecnológico e valor agregado.

Por sua vez, Vieira afirmou que, nos últimos anos, a confiança política entre o gigante sul-americano e o asiático foi ainda mais fortalecida pela interação entre seus líderes.

O chanceler brasileiro crescentou que o multilateralismo está sofrendo ataques sem precedentes e que, nesse contexto, é "especialmente importante aprofundar a construção de uma comunidade de destino compartilhado".

Vieira chegou a Pequim no domingo (31), onde participará do V Diálogo Estratégico Global (DEG) Brasil-China, realizado na capital chinesa até esta terça-feira (2).

Segundo o Itamaraty, o chanceler brasileiro ainda terá um encontro com o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, e visitará o Museu Nacional da China, que sediará atividades do Ano Cultural Brasil-China, comemorado em 2026.