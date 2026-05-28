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      Mauro Vieira visitará a China

      Chanceler brasileiro recebeu convite do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi

      Wang Yi e Mauro Vieira (Foto: Márcio Batista/MRE)
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      247 - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, realizará uma visita oficial à China de 31 de maio a 2 de junho, anunciou nesta quinta-feira (28) um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

      Segundo o Diário do Povo, Vieira fará a visita a convite do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que também é membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China.

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