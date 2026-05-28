Mauro Vieira visitará a China

247 - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, realizará uma visita oficial à China de 31 de maio a 2 de junho, anunciou nesta quinta-feira (28) um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

Segundo o Diário do Povo, Vieira fará a visita a convite do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que também é membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China.