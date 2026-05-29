China destaca alinhamento estratégico com o Brasil

247 - Questionada sobre as relações China-Brasil, bem como sobre os preparativos e expectativas para a próxima visita oficial do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, à China, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou na quinta-feira (28) que China e Brasil são, respectivamente, os maiores países em desenvolvimento dos hemisférios Oriental e Ocidental. Ambos são membros do BRICS e importantes integrantes do Sul Global, e as relações bilaterais há muito tempo ocupam posição de destaque nas relações da China com os países em desenvolvimento. As informações são do Global Times.

Nos últimos anos, sob a orientação estratégica dos dois chefes de Estado, as relações China-Brasil mantiveram um sólido ritmo de desenvolvimento, com avanços contínuos na construção de uma comunidade China-Brasil com futuro compartilhado e no alinhamento das estratégias de desenvolvimento dos dois países, além de resultados frutíferos da cooperação pragmática em diversos setores, demonstrando o caráter global, estratégico e de longo prazo dos laços bilaterais, afirmou Mao.

Durante a visita, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e Mauro Vieira irão copresidir o quinto Diálogo Estratégico Abrangente em nível ministerial China-Brasil, informou a porta-voz.

A China espera consolidar ainda mais a confiança política e estratégica mútua entre os dois países, avançar continuamente na construção de uma comunidade China-Brasil com futuro compartilhado, demonstrar a responsabilidade de ambas as partes na promoção da solidariedade e da cooperação entre os países do Sul Global e contribuir com a força China-Brasil para a paz e a estabilidade mundial, afirmou Mao.