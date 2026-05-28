Avião da China C919 transportou 5 milhões de passageiros em três anos

247 - A aeronave de grande porte desenvolvida pela China, o C919, transportou com segurança mais de 5 milhões de passageiros desde sua entrada em serviço comercial há três anos e já alcançou 23 cidades em sua rede de voos, informou nesta quinta-feira (28) a fabricante Commercial Aircraft Corporation of China em sua conta oficial no WeChat, de acordo com o Global Times.

O C919 completou com sucesso seu primeiro voo comercial de Xangai para Pequim em 28 de maio de 2023, marcando sua entrada oficial no mercado da aviação civil.

Operado pela China Eastern Airlines, o voo MU9191 decolou do Aeroporto Internacional Hongqiao de Xangai às 10h32, com 128 passageiros a bordo, segundo a agência de notícias Xinhua.

A aeronave foi recebida com um tradicional jato d’água após pousar no Aeroporto Internacional Capital de Pequim às 12h31.