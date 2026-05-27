Lucros industriais da China avançam 18,2% com impulso de setores de alta tecnologia

247 – Os lucros das empresas industriais da China cresceram 18,2% nos quatro primeiros meses de 2026, impulsionados pelo forte desempenho dos setores de alta tecnologia e pela recuperação dos preços de produtos industriais.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China e publicadas pelo Global Times. O ritmo de crescimento ficou 2,7 pontos percentuais acima do registrado no primeiro trimestre do ano.

Segundo o estatístico Yu Weining, do órgão oficial chinês, o avanço reflete os efeitos de políticas macroeconômicas “proativas e eficazes”, que ajudaram a ampliar a produção industrial e a melhorar a rentabilidade das empresas.

A indústria de manufatura de alta tecnologia registrou alta de 44,8% nos lucros, contribuindo com 7,8 pontos percentuais para o crescimento geral. O desempenho foi especialmente expressivo em segmentos ligados à cadeia de semicondutores.

De acordo com os dados oficiais, os lucros da fabricação de materiais eletrônicos especiais dispararam 601,7% entre janeiro e abril. A produção de fibras ópticas teve alta de 347,6%, enquanto o setor de dispositivos optoeletrônicos avançou 51%.

A automação industrial e a manufatura inteligente também apresentaram forte expansão. Fabricantes de computadores e sistemas de controle industrial registraram aumento de 128,6% nos lucros. Já os setores de máquinas de teste e dispositivos de controle automático industrial cresceram 58,8% e 17,3%, respectivamente.

A indústria farmacêutica também teve desempenho positivo. Os lucros de fabricantes de equipamentos odontológicos e suprimentos médicos subiram 25% e 24%, respectivamente.

Outro destaque foi a fabricação de equipamentos, que manteve crescimento de dois dígitos. O setor avançou 15,4% no período de janeiro a abril e respondeu por 5,4 pontos percentuais do crescimento total dos lucros industriais.

O resultado reforça o papel dos novos motores de crescimento da economia chinesa, especialmente semicondutores, tecnologia avançada, automação e equipamentos industriais, em meio à estratégia de modernização produtiva do país.