Brasil e EUA abrem negociações sobre tarifas após encontro entre Lula e Trump

247 - Em um passo significativo após a recente reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representantes de alto escalão do Brasil e dos EUA se reuniram nesta segunda-feira (27) em Kuala Lumpur, na Malásia. O encontro marcou o início de um diálogo formal entre as duas nações sobre as tarifas comerciais impostas por Washington.

De acordo com informações divulgadas pela RT Brasil, a comitiva brasileira foi liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e contou com a presença do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Rosa, além do embaixador Audo Faleiro, integrante da Assessoria Especial da Presidência.

Pelo lado norte-americano, as conversas foram conduzidas pelo representante comercial dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, e pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, que representaram o governo de Trump nas negociações.Segundo o Itamaraty, o principal objetivo da reunião foi abrir um canal direto de diálogo sobre as medidas tarifárias e buscar caminhos para reduzir barreiras comerciais, promovendo um ambiente mais favorável à ampliação das trocas econômicas entre os dois países.

A abertura desse diálogo é vista como um avanço diplomático após meses de tensão gerada pelas restrições tarifárias impostas unilateralmente pelos Estados Unidos. O Brasil busca uma solução negociada que contemple a retomada do equilíbrio comercial, fortalecendo setores estratégicos da economia brasileira e ampliando oportunidades de exportação.

O encontro em Kuala Lumpur também simboliza a retomada de uma agenda de cooperação econômica bilateral mais ampla, que inclui temas como sustentabilidade, inovação tecnológica e investimentos produtivos. O Itamaraty destacou que novas reuniões deverão ocorrer nas próximas semanas, com o intuito de consolidar propostas que beneficiem ambos os países e reforcem o papel do Brasil como parceiro estratégico dos Estados Unidos no cenário global.