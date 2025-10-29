Brasil só terá ganhos com minerais críticos se investir em beneficiamento, aponta Mdic

247 - A exploração de minerais críticos no Brasil só trará benefícios sociais e econômicos concretos se o país ampliar o beneficiamento e agregar valor à sua produção. A avaliação foi feita nesta quarta-feira (29) por Tólio Ribeiro, coordenador-geral das indústrias de metalurgia e de base florestal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), durante audiência pública na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados.

As informações são da Agência iNFRA. Segundo Ribeiro, o Brasil já possui iniciativas pontuais em projetos que transformam seus recursos minerais em produtos de maior valor agregado, como ocorre com o nióbio e o lítio. No entanto, ele enfatizou que esses esforços ainda são limitados e precisam ser ampliados para outros setores, como o dos elementos de terras raras, fundamentais para tecnologias de ponta.

O coordenador explicou que a política de minerais críticos será desenvolvida no âmbito de, ao menos, dois grupos de trabalho formados na primeira reunião do Conselho Nacional de Política Mineral (CNPM). “Nós não podemos perder de vista que o interesse não é só a política nacional de minerais críticos. A gente entende que a política nacional do desenvolvimento da cadeia produtiva de minerais é estratégica”, declarou.

Ribeiro destacou ainda que a verticalização da produção é essencial para garantir que os ganhos provenientes da exploração mineral se revertam em desenvolvimento econômico, inovação tecnológica e geração de empregos qualificados no país. Para ele, o desafio está em fomentar uma política industrial articulada, capaz de integrar exploração, beneficiamento e industrialização, reduzindo a dependência brasileira da exportação de matérias-primas brutas.