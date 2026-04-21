BRB fecha acordo de R$ 15 bi com Quadra Capital para vender ativos do Master

247 - O Banco Regional de Brasília (BRB) anunciou, nesta segunda-feira (20), um acordo de R$ 15 bilhões com a gestora Quadra Capital para vender ativos herdados do Banco Master, com previsão de entrada imediata de até R$ 4 bilhões para reforçar a liquidez e reorganizar seu portfólio.

Segundo informações divulgadas pelo Valor Econômico, a operação foi formalizada por meio de um memorando de entendimento e já conta com aprovação do conselho de administração do banco, além de ter sido analisada pelo Banco Central.

Estrutura da operação

De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a transação envolve dois componentes principais. Uma parcela inicial, entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões, será paga à vista. O restante, estimado entre R$ 11 bilhões e R$ 12 bilhões, será convertido em cotas subordinadas de um fundo de investimento que será criado para gerir e monetizar os ativos.

O banco detalhou que a estrutura do negócio foi desenhada para melhorar a gestão dos ativos e otimizar a posição financeira da instituição.

Estratégia de reestruturação

No comunicado ao mercado, o BRB afirmou que a operação tem como objetivo central fortalecer sua estrutura de capital e ampliar a liquidez. O banco destacou ainda que a iniciativa faz parte de um processo mais amplo de reorganização interna.

“A operação visa a alienação dos referidos ativos com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital e sua liquidez, bem como aprimorar a gestão de seu portfólio”, informou a instituição.

Ainda segundo o banco, a transação é considerada uma etapa relevante no processo de readequação da companhia, com expectativa de impactos positivos na liquidez, na gestão de ativos e na racionalização patrimonial.

Contexto financeiro

A entrada imediata de recursos é vista pelo BRB como uma forma de resolver questões emergenciais de caixa. Paralelamente, o governo do Distrito Federal trabalha em uma solução mais ampla, que envolve uma operação multibancária para viabilizar um crédito de R$ 6,5 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), utilizado anteriormente para apoiar o banco.

Próximos passos

A conclusão do acordo ainda depende do cumprimento de condições previstas no memorando de entendimento. O BRB reiterou que continuará informando o mercado sobre eventuais avanços.

“A Companhia reafirma seu compromisso com a transparência, a governança corporativa e a adequada prestação de informações ao mercado”, destacou o banco no documento oficial.