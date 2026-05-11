Briga na direita: Eduardo Bolsonaro reage a Salles e diz que rival “vira meme”

247 - O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) respondeu às críticas feitas pelo deputado Ricardo Salles (Novo-SP) sobre a definição da chapa bolsonarista ao Senado em São Paulo. Durante uma transmissão ao vivo realizada nesta segunda-feira (11), Eduardo acusou Salles de agir como um “biruta de vento político” e afirmou que o parlamentar “está virando meme” por causa da postura adotada após a escolha de André do Prado (PL) como pré-candidato ao Senado.

A crise começou após Salles criticar, em entrevista ao podcast IronTalks, a decisão do PL de apoiar André do Prado para a disputa ao Senado, tendo Eduardo Bolsonaro como primeiro suplente da chapa. Na ocasião, Salles afirmou que Eduardo teria ido aos Estados Unidos “fazer bravatas”, chamou o ex-deputado de “burro” e acusou o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, de “corrupção” no Ministério dos Transportes.

Ao responder, Eduardo afirmou que Salles “partiu para a calúnia” ao insinuar que haveria interesses financeiros em seu apoio a André do Prado. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não pretende processar o deputado, mas cobrou provas sobre qualquer suposto acordo financeiro.

“Salles não joga para o grupo”

“Você está virando meme nas páginas, Salles, por causa dessa sua conduta de ser biruta de vento político. Você é quem está se desgastando, não sou eu não”, declarou Eduardo durante a transmissão. Segundo ele, Ricardo Salles demonstra insatisfação por não ter sido o nome escolhido pelo PL para disputar a vaga ao Senado em São Paulo.

Eduardo também criticou a postura do deputado dentro do grupo bolsonarista e afirmou que ele “não joga para o grupo”. O ex-parlamentar citou outros nomes cotados para a disputa, como Mello Araújo, Mário Frias e Gil Diniz, e afirmou que Salles estaria tentando “se vingar” por não ter recebido apoio do partido.

“Salles não é incontrolável não, o Salles não joga para o grupo, esse é o problema dele. É por isso que ele está fazendo esse estardalhaço todo, ele quer se vingar de mim”, afirmou Eduardo Bolsonaro.

Defesa da atuação nos Estados Unidos

Eduardo também rebateu as críticas sobre sua permanência nos Estados Unidos. Segundo ele, sua atuação internacional teria contribuído para fortalecer a direita brasileira, citando como exemplos a sanção aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, pela Lei Magnitsky, e o desempenho de Flávio Bolsonaro em pesquisas presidenciais.

“Por que o Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky, por que o Flávio está liderando as pesquisas? É exatamente por causa disso que eu, junto com um monte de gente, vai expondo”, disse. Eduardo ainda ironizou Ricardo Salles ao questionar por que o deputado não foi aos Estados Unidos conversar pessoalmente com ele.

A transmissão também incluiu ataques ao vereador Pablo Almeida (PL), de Belo Horizonte, aliado do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Eduardo acusou o vereador de distorcer um vídeo sobre Jair Bolsonaro e o chamou de “vagabundo”, ampliando o clima de tensão entre integrantes da direita bolsonarista às vésperas das articulações eleitorais para 2026.