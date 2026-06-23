Cacique Raoni inicia transição para dieta oral e segue internado em SP

247 - O cacique Raoni Metuktire iniciou, na tarde de terça-feira (23), a transição para uma dieta oral no Hospital São Paulo, na zona sul da capital paulista. O líder indígena permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta evolução clínica. As informações são da CNN Brasil.

Raoni foi transferido para a unidade da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) após passar cinco dias internado em Mato Grosso. A remoção aérea ocorreu para garantir a continuidade do tratamento em um hospital de referência para acompanhamento cirúrgico, após avaliação conjunta das equipes médicas responsáveis.

De acordo com boletim médico, o líder indígena foi submetido, no sábado (20), a uma cirurgia de desobstrução intestinal que ocorreu "sem complicações". Antes do procedimento, ele apresentava quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa.

Internação e transferência

Raoni deu entrada em uma unidade hospitalar de Mato Grosso no domingo (14), após episódios de vômito. Com a necessidade de acompanhamento especializado, foi transferido para São Paulo cinco dias depois.

Segundo os médicos, a decisão pela transferência foi tomada após análise criteriosa do caso e alinhamento entre as equipes envolvidas no atendimento.

Histórico recente de saúde

O líder indígena já havia enfrentado problemas de saúde nas semanas anteriores. Em 7 de maio, foi internado no Hospital Dois Pinheiros, em Sinop (MT), em razão de uma hérnia crônica. Na ocasião, o Instituto Raoni informou a suspensão de sua agenda.

Ele recebeu alta em 9 de maio, mas voltou a apresentar indisposição clínica no dia 12. Inicialmente atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Peixoto de Azevedo, foi encaminhado ao Hospital Regional do município e, posteriormente, transferido para o Hospital Dois Pinheiros a pedido da família.

No dia 14 de maio, Raoni foi encaminhado diretamente para a UTI após apresentar problemas respiratórios. A alta ocorreu no dia 25 do mesmo mês. Já em 14 de junho, o líder indígena voltou a ser internado. Dois dias depois, foi submetido a uma endoscopia digestiva alta, exame utilizado para o diagnóstico de doenças gastrointestinais.