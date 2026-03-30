Caiado anuncia hoje se mantém ou não candidatura presidencial pelo PSD

247 – O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), anuncia nesta segunda-feira (30), em São Paulo, se manterá sua candidatura à Presidência da República pelo Partido Social Democrático (PSD) ou se deixará a disputa interna da legenda.

A definição ocorre em meio à reorganização do partido, após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Jr., que era o nome mais bem posicionado da sigla até a semana passada. Com sua saída, a disputa interna ficou restrita a Caiado e ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O anúncio será feito durante entrevista coletiva convocada pelo PSD para as 16h, na sede do partido na capital paulista, localizada na rua Santo Antônio, 184, no bairro Bela Vista, região central.

Disputa interna se intensifica após saída de Ratinho Jr.

A retirada de Ratinho Jr. mudou o equilíbrio de forças dentro do PSD e ampliou o peso da decisão de Caiado. Sem o principal nome da sigla, a legenda passou a concentrar suas atenções na escolha entre Caiado e Eduardo Leite, que agora disputam o espaço como possível representante da chamada terceira via.

A definição também ocorre em um cenário de forte polarização nacional, com a disputa presidencial sendo desenhada entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro, o que aumenta a pressão sobre partidos de centro em busca de uma alternativa eleitoral competitiva.

Entrevista pode definir rumo do PSD na eleição

A coletiva desta segunda-feira é vista como decisiva para os rumos do PSD na eleição presidencial. Caso confirme sua candidatura, Caiado assume o protagonismo na tentativa de viabilizar um nome fora da polarização. Por outro lado, uma eventual desistência pode consolidar Eduardo Leite como principal opção do partido para a disputa nacional.

A expectativa é de que o governador detalhe não apenas sua decisão pessoal, mas também os próximos passos da estratégia eleitoral do PSD diante de um cenário político cada vez mais definido.