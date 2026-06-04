Caiado descarta chapa com Zema e prega unidade da direita

247 - O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) negou a existência de um acordo para formar uma chapa presidencial com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) nas eleições de 2026. A declaração foi feita durante entrevista ao podcast IronTalks, na quarta-feira (3), em meio às movimentações de lideranças da centro-direita para a disputa ao Palácio do Planalto.

Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo, Caiado afirmou que ele e Zema devem manter suas respectivas pré-candidaturas, mas ressaltou a necessidade de evitar conflitos internos que possam enfraquecer o campo da direita ao longo do processo eleitoral.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de integrar uma chapa com o ex-governador mineiro, Caiado rejeitou a hipótese e destacou que o entendimento entre os dois tem como foco a construção de unidade para uma eventual segunda etapa da disputa presidencial. “Não, não. O Zema vai continuar com a campanha dele e eu vou continuar com a minha. A conversa minha com o Zema foi no sentido de não continuarmos com esses desentendimentos dentre nós candidatos e que a centro-direita não pode chegar fragmentada no segundo turno”.

Articulação entre pré-candidatos

A declaração ocorre poucos dias após os dois pré-candidatos admitirem publicamente a possibilidade de uma composição conjunta para a corrida presidencial. Agora, Caiado sinaliza que a prioridade é preservar a convivência política entre os diferentes nomes da direita que pretendem disputar o cargo.

Durante a entrevista, o ex-governador citou um encontro realizado em Belo Horizonte com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema como exemplo das articulações em curso para fortalecer o diálogo entre os grupos políticos alinhados ao mesmo espectro ideológico.

“Nós tivemos o primeiro encontro lá em Belo Horizonte, onde estava lá o Flávio, o Zema e eu. Nós tivemos a oportunidade de conversar ali todos os três juntos com reforçando a tese da unidade de segundo turno”, afirmou Caiado.

Discussão sobre vice

Ao comentar a formação de sua eventual chapa presidencial, Caiado também foi questionado sobre conversas envolvendo Renan Santos, pré-candidato do Missão. Em tom de brincadeira, o ex-governador disse que, pela diferença de idade entre ambos, caberia a Santos procurá-lo para tratar de uma possível composição.

As declarações foram dadas durante agenda em Belo Horizonte, onde Caiado informou que uma reunião está prevista para a próxima semana com o objetivo de discutir possíveis nomes para ocupar a vaga de vice em sua chapa.

Entre os nomes mencionados está o de Silvia Abravanel (PSD), filha do apresentador Silvio Santos. O pré-candidato elogiou seu potencial político e sua capacidade de comunicação junto ao eleitorado brasileiro.

Nomes cotados para composição

Ao falar sobre Silvia Abravanel, Caiado destacou sua visibilidade nacional e a influência construída ao longo dos anos na televisão. “Sem dúvidas é um nome forte, uma mulher que tem capacidade para falar para milhões de brasileiros, com um programa de televisão, e isso faz com que ela seja uma deputada federal [que será] eleita”, declarou a jornalistas na segunda-feira (1º).

Outro nome que aparece nas especulações é o do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Caiado ressaltou a importância do dirigente para sua pré-candidatura, embora tenha evitado indicar uma definição sobre a composição da chapa.

De acordo com o ex-governador, Kassab desempenha papel central na construção de sua candidatura presidencial, mas outras alternativas seguem em avaliação. A expectativa, segundo ele, é que a escolha do vice seja definida ao longo do próximo mês.