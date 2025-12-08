Caiado é aprovado por 85,6% dos goianos, aponta Paraná Pesquisas

247 - Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (8), aponta que o governador de Goiás, Ronald Caiado, é aprovado por 85,6% dos goianos. Com isso, Caiado é o governador mais bem avaliado do país, de acordo com o governo estadual.

Caiado destaca-se mais entre pessoas com 35 a 44 anos (aprovação de 88%) e de 25 a 34 anos (87,5%). Também supera a média geral entre as pessoas com ensino médio (87,4%).

De acordo com a Paraná Pesquisas, apenas 10,9% dos entrevistados desaprovam a atual gestão estadual. Outros 3,5% não souberam responder ao questionamento.

Dos entrevistados, 35,6% avaliam que Caiado faz uma ‘ótima’ gestão. Outros 37,7% avaliam como ‘boa'. Na contramão, 6,9% avaliam negativamente a administração estadual – sendo ‘ruim’ para 4,3% e ‘péssima’ para 2,6%. 1,7% não souberam responder.