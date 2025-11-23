Caiado é internado em SP com arritmia cardíaca

247 – O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi internado neste sábado (22) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar arritmia cardíaca. A informação foi divulgada pela assessoria do governador e publicada inicialmente pelo Valor Econômico.

Segundo o boletim médico citado pelo jornal, Caiado está estável, consciente e clinicamente bem, permanecendo em monitoração contínua. O governador deverá ser submetido, nos próximos dois dias, a um procedimento de ablação, técnica utilizada para corrigir distúrbios do ritmo cardíaco. A cardiologista Ludhmila Hajjar é a responsável pelo seu atendimento.

Vídeo divulgado por Caiado critica prisão preventiva de Bolsonaro

Mais cedo, antes da internação, Caiado publicou um vídeo em suas redes sociais em que criticou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O governador afirmou que a decisão representa “mais um triste capítulo da vida política nacional”. Ele também declarou que “o processo ao qual está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar”.

As falas repercutiram no meio político, sobretudo entre aliados de Bolsonaro.

Pré-candidato à Presidência em 2026

Ronaldo Caiado é cotado como pré-candidato à Presidência da República em 2026. Nos últimos dias, ele esteve em Brasília acompanhando debates e a votação do PL Antifacção na Câmara dos Deputados.

A agenda intensa tem mantido Caiado em destaque na cena nacional, especialmente entre setores da direita e centro-direita.

Internação ocorre em meio a escalada de tensões políticas

A internação acontece em um momento de forte tensão no país, marcado pelo impacto político da prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro e pelo avanço das articulações para 2026.

Enquanto permanece sob cuidados médicos especializados em São Paulo, a expectativa é de que o procedimento de ablação seja realizado dentro de até dois dias, seguido de um período de recuperação.