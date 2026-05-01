Câmara vota projeto sobre minerais críticos sem Terrabrás na terça-feira

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para a próxima terça-feira (5) a votação do projeto de lei (PL) que regulamenta os minerais críticos no país.

O relatório não irá prever a criação de uma estatal para o setor. Mais cedo, a bancada do PT na Câmara havia proposto a criação de uma empresa pública, chamada Terrabrás. Paralelamente, um outro projeto, de autoria do deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), também propõe a criação de uma estatal voltada aos minerais críticos.

Ao final, a proposta que passou a contar com a preferência do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e das lideranças no Congresso é a do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP). O relatório final ainda não foi apresentado.