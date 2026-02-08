Camilo Santana usa rede nacional para divulgar balanço da gestão no MEC

247 - Prestes a deixar o Ministério da Educação por conta do calendário eleitoral, o ministro Camilo Santana utilizou um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão para apresentar um balanço de sua gestão e destacar indicadores que, segundo ele, demonstram avanços na educação pública federal.

A fala do ministro ocorreu em meio à expectativa de sua saída do cargo em abril, quando ele deverá se descompatibilizar para participar diretamente da disputa política no Ceará. O motivo oficial do pronunciamento, segundo o próprio Camilo, foi a volta às aulas dos estudantes da rede pública.

Entre os pontos mais destacados, Camilo Santana afirmou que a evasão escolar teria caído pela metade após a implementação do programa Pé-de-Meia, iniciativa voltada a estimular a permanência de estudantes no ensino médio.

Outro tema abordado foi a política de restrição ao uso de celulares nas escolas, medida adotada há cerca de um ano. Camilo Santana declarou que a iniciativa contribuiu para aumentar o foco dos alunos nas atividades pedagógicas. Segundo ele, os aparelhos passaram a ser usados apenas como ferramentas educacionais dentro do ambiente escolar.

Camilo também destacou investimentos em conectividade e afirmou que houve avanço significativo no acesso à internet nas escolas públicas. De acordo com os números apresentados, o percentual de escolas conectadas teria subido de 45% em 2023 para 70% em 2026, com 96 mil unidades atualmente contando com acesso considerado adequado.

Camilo Santana também destacou a ampliação do ensino em tempo integral e afirmou que o número de municípios com políticas voltadas a essa modalidade aumentou expressivamente. Segundo ele, a proporção de municípios com iniciativas de tempo integral teria passado de 17% em 2023 para 91% atualmente. O ministro também citou reajustes acumulados no financiamento da alimentação escolar.

Ao tratar de indicadores educacionais, o ministro afirmou que a taxa de alfabetização na idade certa apresentou melhora. De acordo com o balanço divulgado, esse índice teria passado de 37% para cerca de 60% até 2024, dado que foi citado como sinal de recuperação da aprendizagem após períodos de crise no setor.

Na parte final do pronunciamento, Camilo Santana citou medidas voltadas à valorização dos professores, como reajustes salariais e oferta de cursos gratuitos de formação profissional. O ministro também mencionou políticas de inclusão, ampliação do acesso ao ensino superior e ações voltadas para o fortalecimento de programas federais.

Entre os pontos citados, ele destacou o crescimento do Enem e recordes em programas como Sisu, ProUni e Fies, além de investimentos em institutos federais, universidades e hospitais universitários. Encerrando o discurso, Camilo afirmou que o governo está ao lado de estudantes, professores e famílias, defendendo que o futuro do país está sendo construído por meio da educação.