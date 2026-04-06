Campanha nacional por justiça tributária, com foco na taxação dos super-ricos, será lançada na Câmara dos Deputados

247 - Uma campanha nacional voltada à defesa de um sistema tributário mais justo será lançada na quarta-feira (8), em Brasília (DF), com foco na taxação dos super-ricos. O evento ocorrerá às 9h, no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, e deve reunir representantes da sociedade civil, parlamentares e lideranças políticas.

Batizada de "Taxar os super-ricos: justiça tributária começa no topo", a iniciativa marca uma nova etapa de mobilização pública em torno da reforma do sistema tributário brasileiro. A proposta busca reduzir desigualdades e ampliar a capacidade de financiamento de políticas públicas no país.

Abordagem ampla

De acordo com a organização, a campanha também incorpora uma abordagem que considera aspectos sociais mais amplos, incluindo questões de gênero e raça, ao discutir o modelo de arrecadação e distribuição de recursos.

Durante o lançamento, está prevista a exibição de um mini-documentário e a realização de uma mesa de abertura com representantes da coordenação da campanha, parlamentares e convidados. Também será apresentado o estudo "Um século do Imposto de Renda no Brasil", que analisa a evolução do tributo e aponta distorções associadas à concentração de renda.

Justiça tributária

A assessora política do Inesc e secretária-executiva da campanha, Teresa Ruas, afirmou que o debate sobre justiça fiscal precisa ganhar mais espaço no país. "Discutir justiça tributária é discutir o modelo de país que queremos", disse. Segundo ela, a proposta busca enfrentar a desigualdade na cobrança de impostos.

Ainda segundo a organização, o lançamento pretende ampliar o engajamento social e a pressão por mudanças estruturais no sistema tributário. Ao longo da programação, representantes de entidades e parlamentares terão espaço para se manifestar sobre o tema.

A mobilização também dá continuidade a iniciativas anteriores, como o plebiscito popular sobre justiça tributária, que já colocou em debate a taxação dos super-ricos e a necessidade de enfrentar desigualdades no país.

Serviço

Lançamento da Campanha por Justiça Tributária

Data: 8 de abril de 2026

Horário: 9h

Local: Auditório Nereu Ramos – Câmara dos Deputados, Brasília (DF)