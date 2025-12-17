Candidatura de Tarcísio “só existiu nos sonhos do establishment”, diz Helena Chagas

247 - A jornalista Helena Chagas ironizou nesta quarta-feira (17) o espanto de alguns setores com os resultados da pesquisa Quaest divulgada nesta semana. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que a candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas (Republicanos) já estava derrotada antes mesmo do levantamento, já que ele tinha apoio apenas de setores do mercado, mas não da população.

“Acho um espanto o espanto de alguns setores com a pesquisa Quaest, que, segundo interpretações, afundou de vez a candidatura do Tarcísio. Acho que é um movimento tipo ‘a volta dos que não foram’, ou ‘as longas tranças do careca’. Essa candidatura só existiu nos sonhos do establishment, da Faria Lima e adjacências. Como se sabe, esse pessoal tem dinheiro, mas não tem votos”, disse.

A declaração coloca em xeque a percepção de que Tarcísio teria se consolidado como nome competitivo fora de círculos ligados ao mercado financeiro. Para Helena Chagas, a surpresa com os dados ignora o fato de que o governador paulista nunca demonstrou força eleitoral suficiente para se firmar como alternativa nacional viável.

Os números da pesquisa Genial/Quaest reforçam esse diagnóstico. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de segundo turno testados para a eleição de 2026. Em uma eventual disputa direta com Tarcísio de Freitas, Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 35% do governador de São Paulo.

A vantagem do presidente se repete frente a outros possíveis adversários. Contra o senador Flávio Bolsonaro, Lula soma 46%, enquanto o parlamentar registra 36%. Em confrontos com governadores, o petista mantém desempenho semelhante: 45% a 35% diante de Ratinho Júnior (PSD), 44% a 33% contra Ronaldo Caiado (União Brasil) e 45% a 33% frente a Romeu Zema (Novo).

Além dos cenários eleitorais, o levantamento aponta uma leve recuperação na avaliação do governo federal. Atualmente, 48% dos entrevistados dizem aprovar a gestão Lula, enquanto 49% afirmam desaprovar, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. No mês anterior, a desaprovação era maior do que a aprovação.

A pesquisa também identificou melhora na percepção sobre a economia. O percentual de brasileiros que avaliam que a situação econômica do país piorou recuou de 43% para 38%, indicando uma mudança gradual no sentimento da população.

O estudo foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores em todas as regiões do país, entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.