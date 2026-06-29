Capitais brasileiras se mobilizam e fazem cobranças ao Senado pelo fim da escala 6x1 no País

247 - Atos pelo fim da escala 6x1 vão mobilizar capitais brasileiras na próxima terça-feira (30), em um Dia Nacional de Mobilização pela redução da jornada de trabalho. Trabalhadores de diferentes estados sairão às ruas para pressionar o Senado a avançar com a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 221. As Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Fórum das Centrais e o movimento Vida Além do Trabalho (VAT) convocaram as manifestações. A agenda reúne atos em capitais e cidades do interior, com foco na cobrança ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), para que coloque a pauta em votação.

A proposta ganhou força nos últimos meses após ampla repercussão nas redes sociais e entre trabalhadores. O texto abre caminho para uma nova organização da jornada no Brasil e se tornou uma das principais bandeiras de movimentos sindicais e populares ligados ao debate sobre condições de trabalho.

A expectativa dos organizadores é reunir milhares de pessoas em manifestações simultâneas. A mobilização busca manter o tema no centro da agenda política e ampliar a pressão sobre senadores em torno da PEC 221, que trata da redução da jornada e do fim da escala 6x1.

Além dos atos de rua, os organizadores também orientam trabalhadores a pressionar parlamentares por meio da plataforma Na Pressão. Pelo site napressao.org.br, a população pode selecionar o estado, acessar a lista de senadores e cobrar posicionamento sobre pautas de interesse social.

Com a aprovação na Câmara, o debate sobre o fim da escala 6x1 passa ao Senado. A proposta precisa receber aval dos senadores para virar emenda constitucional. Caso o Senado aprove mudanças de mérito, o texto retornará à Câmara para nova análise.

Câmara aprova fim da escala 6x1 e redução da jornada

Em 27 de maio, a Câmara aprovou o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho no país, com limite de 40 horas semanais em cinco dias e dois dias de descanso remunerado por semana. A Proposta de Emenda à Constituição 221/19 passou em dois turnos.

De acordo com a Agência Câmara, os deputados aprovaram a PEC em segundo turno por 461 votos a 19. Na primeira rodada de votação, o placar marcou 472 votos favoráveis e 22 contrários. O texto altera o modelo atual, que permite jornada de até 44 horas semanais e mantém apenas um dia de folga em muitas atividades.

A proposta aprovada cria uma transição para a nova jornada sem corte de salários. O texto alcança contratos em vigor, pisos salariais e demais remunerações, sem redução nominal, proporcional ou de outra natureza.

Como ficará a transição da jornada

Pelo cronograma definido na PEC, dois meses após a publicação da futura emenda constitucional, trabalhadores terão direito a dois dias de descanso remunerado por semana. Um deles deverá ocorrer, preferencialmente, aos domingos.

Nesse mesmo prazo inicial, empregados contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho passarão a cumprir carga semanal máxima de 42 horas. Um ano depois, ou seja, 14 meses após a promulgação, o limite cairá para 40 horas semanais.

Durante a transição, convenções e acordos coletivos poderão ajustar a duração diária do trabalho acima de oito horas para organizar a passagem das 42 horas para as 40 horas semanais. Esses instrumentos terão de preservar os dois dias de repouso remunerado.

A PEC também derruba, após os dois primeiros meses de vigência, cláusulas de convenções e acordos coletivos que contrariem os novos parâmetros de duração do trabalho e de descanso semanal remunerado.

Texto reúne propostas sobre jornada menor

A versão enviada ao Senado saiu de um substitutivo do deputado Leo Prates (Republicanos-BA). O relatório reuniu pontos da PEC apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que defendia jornada de 36 horas semanais, e da PEC 8/25, de Erika Hilton, que propunha semana de quatro dias de trabalho.

O texto preserva jornadas já fixadas em patamar igual ou inferior a 40 horas semanais. Nesses casos, a mudança não exigirá nova redução proporcional da carga horária, mas assegurará dois dias de descanso remunerado por semana.

A proposta também prevê exceções e regras específicas para algumas categorias. Trabalhadores com diploma de curso superior e remuneração acima de 2,5 vezes o teto da Previdência, valor hoje equivalente a R$ 21.188,87, poderão ficar fora das normas constitucionais de duração do trabalho e controle de jornada por decisão do empregador ou por acordo ou convenção coletiva.

Essa exceção não retira o direito ao repouso remunerado de dois dias por semana. A regra também não se aplica a empregados públicos da administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Justiça do Trabalho terá competência sobre regra especial

A PEC atribui à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ações ligadas a essa regra. Como esse trecho começará a valer logo após a publicação da emenda constitucional, contratos em andamento poderão exigir adaptação imediata, a depender de acordo coletivo ou convenção específica para cada carreira.

O texto também permite que leis ordinárias criem condições próprias para regimes diferenciados. Mesmo nesses casos, a legislação deverá respeitar o limite de 40 horas semanais, os dois dias de descanso e os turnos ininterruptos de revezamento de seis horas.

Setores como saúde, segurança, transporte, limpeza urbana e regimes como a escala 12x36 poderão adotar regras de compensação por acordo ou convenção coletiva. A proposta busca garantir, na média, dois dias de repouso semanal remunerado dentro do mês-calendário.

Na prática, algumas categorias poderão acumular folgas para utilizá-las em outro período do mesmo mês. O texto também assegura que ao menos um dia de descanso ocorra após uma semana de trabalho.

MEI, pequenas empresas e contratos públicos entram na negociação

A negociação em torno da PEC incluiu medidas voltadas a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O relatório de Leo Prates remete a uma lei complementar a definição de regras de transição para reduzir impactos sobre esses segmentos.

Embora a mudança não apareça de forma expressa no texto constitucional, as tratativas apontam para a possibilidade de permitir que MEIs contratem dois empregados, em vez de apenas um, como ocorre hoje. O governo também aceitou discutir reajustes nos limites de enquadramento do MEI, das microempresas e das empresas de pequeno porte no Simples Nacional.

A PEC condiciona essas medidas à manutenção dos níveis de emprego. O objetivo dos negociadores é combinar a redução da jornada com regras que evitem perda de postos de trabalho em negócios de menor porte.

Outro ponto trata da terceirização em contratos com a administração pública direta e indireta. Para evitar impacto imediato sobre contratos em andamento, a mudança para 42 horas e, depois, para 40 horas dependerá de aditamento entre a empresa fornecedora de mão de obra e o poder público.

A regra busca preservar o equilíbrio econômico-financeiro de contratos ligados à legislação de licitações, concessões, permissões, parcerias público-privadas e instrumentos de colaboração com organizações sociais, entre outros formatos.

O aditamento deverá ocorrer em até um ano após a publicação da futura emenda constitucional. Mesmo nesses casos, os trabalhadores terceirizados terão direito à manutenção dos salários. Caso o ajuste contratual não ocorra dentro do prazo, a redução da jornada passará a valer de qualquer forma.

Se o poder público e a empresa formalizarem o aditamento no prazo previsto, a nova jornada começará na data da alteração contratual. Contratos reformulados nos dois primeiros meses após a publicação da emenda já deverão prever a etapa de 42 horas semanais e os dois dias de descanso remunerado.

Programação prevista para esta terça-feira (30) publicada pela CUT:

AL

Maceió

Calçadão do Comércio de Maceió (em frente ao prédio do antigo Produban) — 15h

BA

Salvador

Praça da Piedade — 16h

CE

Fortaleza

O ato aconteceu nesta quinta-feira (25), no centro da capital.

DF

Brasília

Praça Lúcio Costa (em frente ao Conjunto Nacional) — 17h

ES

Vitória

Praça Oito, 16h30

MG

Belo Horizonte

Praça Sete — 17h30

Juiz de Fora

Em frente ao banco do brasil do calçadão - 17h

Uberlândia

Praça Ismene Mendes – Centro - 18h

São João del Rei

Praça do coreto - 16h

MS

Campo Grande

Terminal Bandeirantes (Avenida Bandeirantes, 3.500) - 17h

PB

João Pessoa

Lagoa do Parque Solon de Lucena — 7h

PE

Recife

Conde da Boa Vista com Gervásio Pires - 9h

Conde da Boa Vista com Gervásio Pires - 15h

Estação de Metrô Recife - 15h

PR

Curitiba

Esquina da Democracia (Rua XV de Novembro com Monsenhor Celso) — 17h

RJ

Rio de Janeiro

Terminal Gentileza — 8h

RN

Natal

Parada do Carrefour, com caminhada até o Nordestão da Engenheiro Roberto Freire — 15h

RS

Porto Alegre

Concentração em frente à Rodoviária, seguida de caminhada até o Palácio Piratini — 7h30

SC

Florianópolis

Largo da Alfândega — concentração às 16h30 e caminhada pelo centro às 18h

Chapecó

Panfletagem e atividades no Terminal Urbano — 7h às 9h

Joinville

Praça da Bandeira - 18h

Jaraguá do Sul

Terminal Urbano da Getúlio Vargas - 13h

SP

São Paulo

Avenida Paulista — 18h

Osasco

Calçadão de Osasco - 16h30