Caravana Federativa em Minas reforça articulação entre união, estados e municípios

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira (11), da abertura da etapa de Belo Horizonte da Caravana Federativa, realizada no Expominas, com a presença de ministros, prefeitos, vereadores e gestores públicos de todo o estado. Segundo a Agência Gov, a iniciativa tem como foco aproximar o Governo do Brasil dos entes federados, ampliando o diálogo institucional e facilitando o acesso a políticas públicas e programas federais.

O evento na capital mineira contou com mais de 4 mil inscritos e representantes de mais de 600 municípios, destaca reportagem da Agência Gov.

Durante o discurso de abertura, Lula destacou o caráter integrador da caravana e convocou prefeitos a participarem ativamente das ações oferecidas pelos ministérios. “Essa viagem pelo Brasil com os nossos ministros não é nada mais, nada menos do que uma integração entre os entes federados. Prefeitos, atendam ao apelo do Padilha. Vão lá no estande da saúde para dizer se vocês querem ambulância odontológica, se vocês querem ambulância de tomografia, se vocês querem de ressonância magnética. Vão dizer o que vocês querem. Porque foi assim que nós fizemos o PAC”, afirmou.

A etapa de Belo Horizonte ofereceu atendimento técnico direto aos gestores, por meio de balcões de ministérios e órgãos federais, além de oficinas temáticas voltadas à qualificação de administrações municipais e estaduais. O objetivo, segundo o governo, é tornar a gestão pública mais resolutiva e integrada.

Ainda em sua fala, Lula mencionou compromissos cumpridos pelo governo na área da saúde, citando a entrega de aceleradores lineares para radioterapia em diferentes cidades do país. “A máquina que nós fomos inaugurar hoje para fazer radioterapia em Itabira é a que a gente vai montar no Brasil inteiro. O que nós queremos é dar ao povo pobre o direito pleno de cidadania e de respeitabilidade. É por isso que a gente está fazendo com que essas máquinas que pareciam impossíveis cheguem até o povo”, declarou.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ressaltou a dimensão do evento em Minas Gerais e seu impacto na relação entre os entes federativos. “Essas caravanas são muito importantes para a relação que nós estabelecemos com os entes federativos. Elas servem para trazer o Governo Federal até o Estado e facilitar o contato”, explicou. Ela também citou entregas realizadas durante a ação, como a doação de computadores e a cessão de patrimônios da União para apoiar os municípios.

]Na área de direitos humanos, a ministra Macaé Evaristo destacou projetos desenvolvidos em parceria com administrações locais. “A gente está fazendo com a prefeita Margarida [Salomão, de Juiz de Fora] um centro integrado de atenção à infância, para avançarmos na proteção das crianças. Também temos um olhar para a população idosa e estamos trabalhando com alguns municípios mineiros. Estamos chegando em Minas Gerais com o programa Envelhecer Sem Limites, que olha para a pessoa idosa, especialmente aquela que, em função do envelhecimento, está agora numa situação de deficiência ou de imobilidade”, afirmou.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, apresentou um balanço de obras e investimentos federais no estado. “A duplicação da BR 381, de BH a Governador Valadares, atualmente é o maior canteiro de obras de rodovias federais do país. A municipalização do nosso anel rodoviário. Mais de R$ 600 milhões para as cidades. (…) 2.200 obras do PAC em andamento no Estado, com recursos de R$ 137 bilhões”, disse.

Na saúde, o ministro Alexandre Padilha explicou como o programa Agora Tem Especialistas está sendo utilizado para ampliar o atendimento do SUS. “Agora, graças ao presidente, essas dívidas viram mais cirurgias, mais exames, mais consultas especializadas para o paciente que está esperando na fila do SUS”, afirmou, ao anunciar a assinatura de contratos com hospitais de Belo Horizonte para ampliar o atendimento à população.Representando os municípios, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, destacou o impacto da iniciativa para a gestão local. “Porque nós, prefeitos, às vezes não conseguimos fazer algo para o nosso município, não é porque não queremos, não é porque não temos condições, é porque não sabemos a quem recorrer”, disse. Segundo ele, a aproximação com o governo federal amplia a capacidade de resposta das administrações municipais.

Além dos atendimentos e anúncios, a programação da caravana inclui diálogos federativos sobre temas como consórcios regionais, participação das mulheres nos espaços de poder, atuação dos vereadores, políticas de reparação ambiental e o Fórum da Participação Social. A Caravana Federativa teve sua primeira edição na Bahia, em 2023, e desde então percorreu diversos estados brasileiros, consolidando-se como um instrumento de articulação entre a União e os governos locais.