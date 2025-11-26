Carlos Bolsonaro trava debate sobre sucessão presidencial na direita após prisão do pai

247 - O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (26) que discutir a sucessão presidencial na direita neste momento significa ignorar o que ele descreve como perseguição política contra seu pai, Jair Bolsonaro (PL), e aliados.

Na mensagem, o vereador atacou setores da direita que já articulam nomes para a disputa presidencial de 2026. Ele escreveu: “Discutir sucessão presidencial enquanto os maiores absurdos políticos se acumulam contra o maior líder do país, e enquanto heróis nacionais são presos de forma ilegal, é compactuar com a covardia e a tortura que esse regime impõe a milhares de brasileiros inocentes".

Carlos Bolsonaro também comparou o ambiente político brasileiro à Coreia do Norte: “É, na prática, aceitar que, em breve, a Coreia do Norte deixe de ser apenas uma ‘irmã ideológica’ para se tornar o espelho oficial do Brasil".

Prisão de Jair Bolsonaro e de outros réus

As declarações ocorreram após a Primeira Turma do STF confirmar, na noite desta terça-feira (25), a prisão definitiva de Jair Bolsonaro (PL) e de outros seis condenados na investigação sobre a trama golpista. O relator Alexandre de Moraes foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, determinando o início do cumprimento das penas após o trânsito em julgado.

Além do ex-presidente, também tiveram a ordem de execução das penas os condenados Walter Souza Braga Netto, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Almir Garnier.