Carnaval registra mais de mil acidentes em rodovias federais

247 - As rodovias federais brasileiras somaram ao menos 1.095 acidentes de trânsito entre sexta-feira (13) e terça-feira (17), período do Carnaval. O balanço parcial foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ainda pode ser atualizado. No intervalo analisado, 1.195 pessoas ficaram feridas. O número de mortos não foi informado.

Em comparação com o Carnaval do ano passado, quando foram registrados 1.150 acidentes, 83 mortes e 1.315 feridos, o total de ocorrências deste ano permanece elevado, mesmo com números ainda preliminares.

Entre os casos mais graves está o tombamento de um ônibus na madrugada de segunda-feira (16), no interior de São Paulo. O veículo saiu do Maranhão com destino a Santa Catarina e seguia pela rodovia Transbrasiliana (BR-153) quando o acidente ocorreu, por volta de 1h30, no quilômetro 266, entre Marília e Ocauçu. Seis pessoas morreram e outras 46 ficaram feridas. Segundo a PRF, o coletivo tombou após apresentar problemas em um dos pneus do eixo traseiro. Não houve envolvimento de outros veículos.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o ônibus não possuía autorização para realizar transporte regular de passageiros nem fretamento interestadual.

Fiscalização intensificada

De acordo com o balanço parcial de 2026, aproximadamente 44,5 mil veículos foram autuados por excesso de velocidade com base em registros de radar. Outras 5.900 multas foram aplicadas por ausência de cinto de segurança ou pela falta de dispositivos de retenção infantil, como cadeirinhas.

No combate à combinação entre álcool e direção, foram realizados 99.680 testes de bafômetro. Ao todo, 1.827 motoristas foram autuados por se recusarem a realizar o teste ou por dirigirem após ingestão de bebida alcoólica. Desses, 93 acabaram presos por crime de trânsito, quando o índice de álcool no sangue atingiu ou superou 0,34 miligrama por litro de ar expelido.

Ao apresentar a operação na semana passada, o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, destacou as particularidades do período. “Cada feriado no Brasil tem suas características e peculiaridades, mas o Carnaval é de longe o evento mais associado ao consumo de bebidas alcoólicas em larga escala”, afirmou. Ele acrescentou: “O problema é quando o motorista tomado pelo álcool assume a direção de um veículo, transformando-o numa arma letal.”

A PRF informou ainda que a fiscalização realizada neste Carnaval foi a mais ampla desde dezembro do ano passado, quando teve início o período de festas e férias.

Estradas estaduais de São Paulo

Nas rodovias estaduais paulistas, a Polícia Militar Rodoviária registrou 454 acidentes durante o Carnaval, sendo 312 com vítimas. Entre os feridos, 81 estavam em estado grave. O número de mortos não foi divulgado.

Ao longo do feriado, cerca de 49,5 mil motoristas foram autuados nas estradas estaduais de São Paulo. Desse total, 62% — aproximadamente 30,5 mil condutores — receberam multa por excesso de velocidade em fiscalizações com radar. Cerca de 22 mil veículos passaram por inspeção nas rodovias do estado.