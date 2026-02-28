Celso Amorim alerta que ofensiva contra o Irã ameaça estabilidade internacional

247 - Os ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã representam um risco direto à paz mundial. Essa é a avaliação do assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Amorim afirma que a ofensiva militar não apenas cria um precedente preocupante, como também compromete o ambiente de estabilidade entre os países. Ao comentar a ação conduzida pelos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele afirmou que o ataque “fragiliza as relações pacíficas entre as nações”.

O assessor expressou inquietação com o impacto geopolítico da medida, especialmente pelo fato de os países envolvidos estarem em meio a tratativas diplomáticas. Para ele, a ruptura desse processo amplia os riscos de agravamento do conflito.

Amorim também endossou a posição oficial do governo brasileiro divulgada pelo Itamaraty logo após os ataques. A nota do Ministério das Relações Exteriores condenou a ofensiva e registrou preocupação com a escalada militar em um momento em que havia negociações em curso.

Na avaliação do assessor, a manifestação da diplomacia brasileira foi adequada diante do cenário. “Problemas se resolvem por negociações e não com guerra. Não estamos mais no século XIX”, declarou.