Celular do dono do Banco Master apreendido pela PF provoca tensão política em Brasília
Aparelho do banqueiro Daniel Vorcaro, confiscado pela PF, preocupa sobre possíveis registros de conversas
247 - O celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tornou-se motivo de preocupação entre políticos em Brasília que temem o que pode estar registrado no aparelho apreendido pela Polícia Federal.
A apreensão do celular e a possibilidade de que conversas mantidas com “figurões” estejam registradas no dispositivo ou na nuvem alimentam a tentativa de muitos de se afastarem do caso. O alcance de suas conversas com políticos é hoje o principal fator de inquietação na capital federal.
Vorcaro foi preso na noite da segunda-feira passada. Antes disso, anunciou a venda do Banco Master ao grupo Fictor, já sabendo que seria alvo de buscas em cinco endereços pessoais seus e em três locais relacionados ao banco.
Daniel Vorcaro também tinha ciência de que teria o passaporte apreendido e ficaria impedido de deixar o país, mas mesmo assim tentou viajar.
Segundo reportagem da revista Veja, os registros de entrada do edifício de alto padrão localizado na rua Surubim 373, em São Paulo — onde fica o grupo Fictor — são considerados “ouro puro”. O local aparece no contexto da suposta venda do Master ao grupo.