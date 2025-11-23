TV 247 logo
      Celular do dono do Banco Master apreendido pela PF provoca tensão política em Brasília

      Aparelho do banqueiro Daniel Vorcaro, confiscado pela PF, preocupa sobre possíveis registros de conversas

      Daniel Vorcaro (Foto: Reprodução/YouTube/CNN Brasil Money)

      247 - O celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tornou-se motivo de preocupação entre políticos em Brasília que temem o que pode estar registrado no aparelho apreendido pela Polícia Federal.

      A apreensão do celular e a possibilidade de que conversas mantidas com “figurões” estejam registradas no dispositivo ou na nuvem alimentam a tentativa de muitos de se afastarem do caso. O alcance de suas conversas com políticos é hoje o principal fator de inquietação na capital federal.

      Vorcaro foi preso na noite da segunda-feira passada. Antes disso, anunciou a venda do Banco Master ao grupo Fictor, já sabendo que seria alvo de buscas em cinco endereços pessoais seus e em três locais relacionados ao banco. 

      Daniel Vorcaro também tinha ciência de que teria o passaporte apreendido e ficaria impedido de deixar o país, mas mesmo assim tentou viajar.

      Segundo reportagem da revista Veja, os registros de entrada do edifício de alto padrão localizado na rua Surubim 373, em São Paulo — onde fica o grupo Fictor — são considerados “ouro puro”. O local aparece no contexto da suposta venda do Master ao grupo.

