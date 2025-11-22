Ibaneis atribui crise envolvendo Master a “excesso de confiança”

247 – O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que o envolvimento do Banco de Brasília (BRB) com o Banco Master resultou de um “excesso de confiança” na condução das operações. As declarações foram dadas após um evento realizado na quinta-feira (20/11). As informações são da coluna Grande Angular, do portal Metrópoles.

Segundo Ibaneis, o Governo do Distrito Federal (GDF) mantém postura de responsabilidade institucional e busca transparência diante da crise. “É um governo sério, e podem ter ocorrido erros, muitas vezes até pelo excesso de confiança”, disse. O governador acrescentou que o BRB já contratou auditoria externa para revisar balanços e operações. “Para que possa ser verificada qualquer inconsistência que possa haver tanto nos balanços quanto nas operações que foram realizadas”, afirmou.

Governador reforça solidez do BRB

Ibaneis também declarou que o BRB segue sólido e com capacidade de honrar compromissos. “O BRB tem solidez e liquidez e tem um governo do DF que também tem patrimônio para garantir qualquer operação”, afirmou.

O governador ainda fez referência direta ao ex-presidente do banco, Paulo Henrique Costa, afastado após a Operação Compliance Zero. “Eu debito essa operação que aconteceu com o ex-presidente Paulo, por quem eu tenho um carinho enorme, uma confiança enorme, ao excesso de confiança no crescimento do banco”, declarou.

Mudanças no comando após operação da PF

Com o afastamento da antiga cúpula, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Nelson Antônio de Souza foi indicado para assumir o comando do BRB. A troca ocorre após a Polícia Federal deflagrar, na terça-feira (18/11), a Operação Compliance Zero, que apura um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo o Banco Master.

A ação resultou no afastamento de Paulo Henrique Costa e do diretor financeiro Dario Oswaldo Garcia Júnior, além de mandados de busca e apreensão. As indicações para a nova direção do banco ainda precisam ser aprovadas pelo Banco Central e pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Esquema e prisões

A PF prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-sócio Augusto Lima e o tesoureiro Alberto Félix. A operação foi deflagrada um dia após o Master anunciar sua venda para a empresa Fictor e investidores internacionais.

O BRB mantinha negócios com o Master e, em março de 2025, chegou a anunciar a aquisição do banco, operação posteriormente barrada pelo Banco Central.