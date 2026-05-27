Centrão rejeita proposta de escala "4x3" do PL

247 - Lideranças do Progressistas, União Brasil e Republicanos decidiram nesta quarta-feira (27) rejeitar a proposta defendida pelo PL de adoção de uma escala de trabalho “4x3”.

Mais cedo, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, anunciou que o partido passaria a apoiar o modelo “4x3”. Em discurso no plenário na terça-feira (26), o parlamentar afirmou que a legenda apresentaria um “destaque de preferência” durante a votação da proposta, nesta quarta-feira.

“Avançar para uma escala 4x3 não é um ato de responsabilidade”, afirmou o líder do Progressistas na Câmara, Dr. Luizinho, durante coletiva de imprensa.

Na mesma entrevista, o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas, reforçou apoio ao parecer aprovado na comissão especial. “Essa federação vai apoiar maciçamente o relatório do Leo (Prates)”, declarou.

O deputado Leo Prates (Republicanos-BA) foi relator da PEC do fim da escala "6x1" na comissão especial da Câmara. O texto aprovado pelo colegiado recebeu 34 votos favoráveis e quatro contrários, e estabelece uma escala "5x2".

Agora, a proposta segue para análise do plenário da Câmara dos Deputados, onde precisará de ao menos 308 votos para ser aprovada.