Veja quais deputados votaram contra o fim da escala 6x1 na comissão especial da Câmara

247 - A comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (27), o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas sem redução salarial. Segundo o Metrópoles, o parecer recebeu 34 votos favoráveis e quatro contrários. Votaram contra os deputados Maurício Marcon (PL-RS), Osmar Terra (PL-RS), Júlia Zanatta (PL-SC) e Gilson Marques (Novo-SC).

O texto aprovado foi elaborado pelo relator Leo Prates e estabelece uma redução gradual da carga horária. Pela proposta, os trabalhadores passarão a ter dois dias de folga por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos. A PEC prevê um período de transição de 14 meses.

As duas primeiras horas da redução da jornada serão implementadas 60 dias após a promulgação da proposta. As outras duas horas serão retiradas um ano depois. A votação na comissão estava inicialmente prevista para segunda-feira (25), mas foi adiada após pedido de vista apresentado pelo deputado Maurício Marcon.

Com a aprovação na comissão especial, a PEC segue para análise do plenário da Câmara dos Deputados. Para avançar ao Senado Federal, o texto precisará obter ao menos 308 votos favoráveis em dois turnos de votação. A expectativa é de que o primeiro turno da votação em plenário ocorra ainda nesta quarta-feira (27).