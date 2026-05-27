Nikolas é detonado nas redes após dizer que fim da 6x1 é “discussão populista”: “trabalha 3x4”

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) passou a ser alvo de críticas nas redes sociais após comentar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 no Brasil. As declarações foram repercutidas nesta terça-feira (27), em meio ao avanço da proposta na Câmara dos Deputados. As informações foram publicadas originalmente pelo Metrópoles.

A PEC em análise prevê a redução gradual da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, além da garantia de dois dias de descanso remunerado por semana. O texto está sendo debatido na comissão especial da Câmara, que discute o parecer do relator, deputado Léo Prates (Republicanos-BA), antes de eventual votação no plenário.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Nikolas Ferreira afirmou que não é contrário ao fim da escala 6x1, mas criticou a forma como o debate vem sendo conduzido. Segundo ele, a proposta não resolve os principais problemas enfrentados pela população trabalhadora.

“A esquerda pega pessoas fragilizadas, sensíveis, que não têm tempo para família, estão tristes, e fala que agora vai solucionar a vida delas”, declarou o parlamentar.

O deputado também argumentou que as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores brasileiros vão além da carga horária. Em sua manifestação, citou questões como segurança pública, carga tributária e gastos do Estado como problemas centrais do país.

As declarações provocaram forte reação nas redes sociais. Diversos internautas criticaram o que consideram privilégios da classe política e compararam a rotina parlamentar à realidade de trabalhadores submetidos à escala 6x1.

“Por que sua escala é 3×4 e ganha salário de R$ 46 mil?”, questionou um usuário nas redes. Outro comentário dizia: “Deve ser maravilhoso falar assim quando você ganha muito bem, trabalha 3×4 e tem vários privilégios”.

Também houve críticas relacionadas à atuação do Congresso Nacional em outras pautas. “Vocês passaram quatro anos discutindo anistia e agora dizem que querem melhorar a vida do trabalhador?”, escreveu outro internauta.

A proposta que trata do fim da escala 6x1 ainda precisa ser aprovada pela comissão especial da Câmara antes de seguir para votação em dois turnos no plenário. Para ser encaminhada ao Senado, a PEC necessita do apoio mínimo de 308 deputados.