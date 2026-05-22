Boulos defende fim da escala 6x1 e dispara contra Nikolas Ferreira e Zema

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, publicou nesta sexta-feira (22) um vídeo nas redes sociais em defesa do fim da escala 6x1 e fez críticas ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e ao ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). Na gravação, Boulos afirmou que políticos e setores contrários ao fim da redução da jornada não defendem os interesses dos trabalhadores.

O ministro citou diretamente o deputado Nikolas Ferreira ao comentar propostas que preveem uma transição longa para mudanças na jornada de trabalho. "6x1 nos olhos dos outros é refresco. Lamentavelmente, existem alguns parlamentares, como por exemplo o Nikolas Ferreira, que não quer acabar com a escala 6x1, que assinou uma medida para que isso passe a valer daqui a 10 anos, 12 anos", afirmou.

Boulos também criticou setores que defendem a manutenção da jornada sem vivenciar a rotina dos trabalhadores. "Eu acho que quem é contra acabar com a 6x1, normalmente está em jantar com caviar e champanhe falando dos outros. Está falando que os outros têm que trabalhar na 6x1, é muito fácil", disse.

"É por isso que o Lula mandou o projeto de lei com regime de urgência para acabar com a escala 6x1", declarou. Durante o vídeo, Boulos também reagiu a declarações de Romeu Zema sobre trabalho infantil. "Um lado quer que o trabalhador tenha um dia a mais de descanso. O outro lado está defendendo que a criança trabalhe", afirmou.

As críticas ocorreram após entrevista concedida por Zema ao podcast Inteligência Limitada, divulgada no dia 1º de maio. Durante o programa, Zema afirmou: "Infelizmente, no Brasil, se criou essa ideia de que jovem não pode trabalhar." O ex-governador também declarou que "a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança" ao comparar a legislação brasileira à dos Estados Unidos.

Ao comentar as declarações, Boulos afirmou: "Eu vi o Romeu Zema falando e eu não acreditei. Tem aquele velho ditado, de onde nada se espera é daí que não sai nada mesmo." Na sequência, acrescentou: "Defender trabalho infantil? Isso não deveria nem ser uma questão de direita, de esquerda. Essa é uma questão de humanidade, que está faltando para a extrema direita no Brasil."