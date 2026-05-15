Boulos reage a novas denúncias envolvendo clã Bolsonaro e Vorcaro: “só a ponta do iceberg do BolsoMaster”

247 - O ministro da Secretaria-Geral do Governo Lula, Guilherme Boulos (PSOL), comentou nesta sexta-feira (15) as revelações envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, produção biográfica sobre Jair Bolsonaro (PL). Documentos divulgados pelo Intercept Brasil apontam que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro participou diretamente da produção executiva do longa e de decisões relacionadas à gestão financeira do projeto.

A reportagem também revelou a participação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas negociações para a captação de US$ 24 milhões junto ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ao comentar o caso, Boulos afirmou: “Eu acho que essa é só a ponta do iceberg do BolsoMaster. R$ 134 milhões para filme, me desculpe. Nem o Jurassic Park!”.

Na sequência, o ministro mencionou a investigação conduzida pela Polícia Federal sobre recursos ligados ao projeto. “Já tem investigação da PF suspeitando que isso foi usado para financiar o irmãozinho dele, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, para trabalhar contra o Brasil.”

Boulos também criticou o senador Flávio Bolsonaro. O ministro afirmou que o parlamentar é “um especialista em mexer com dinheiro. Foram 51 imóveis em dinheiro vivo. Lavagem de dinheiro em loja de chocolate lá no Rio de Janeiro”.

Em outro trecho da declaração, o ministro citou acusações anteriores envolvendo o senador bolsonarista. “Foi dinheiro de assessor em rachadinha administrado pelo Queiroz até para pagar escola de filho. Mansão de 6 milhões de reais em Brasília, que até hoje ele não conseguiu explicar de onde veio esse dinheiro com o salário de senador”, afirmou o ministro.

Ao concluir a manifestação, Boulos citou frase atribuída ao ex-governador Leonel Brizola. “Já dizia Leonel Brizola: tem cara de porco, rabo de porco, focinho de porco. Não venha me dizer que não é porco.”