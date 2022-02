Chapa Lula-Alckmin pode "selar o início do fim do PSDB", diz Eliane Cantanhêde

Apoie o 247

247 - A confirmação da chapa formada pelo ex-presidente Lula (PT) e pelo ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) - quadro histórico do PSDB - pode "selar o início do fim do PSDB", escreve a jornalista Eliane Cantanhêde em artigo no Estado de S. Paulo nesta terça-feira (8).

Segundo Cantanhêde, a chapa é vantajosa para Lula, "que amplia sua candidatura para além das esquerda", e para Alckmin, "que ganha uma janela de oportunidades", mas representa o "ocaso dos tucanos".

Ex-governador de São Paulo e participante das negociações entre PT e PSB, Márcio França (PSB) afirma que a aliança entre Lula e Alckmin está "está 99,9% fechada".

