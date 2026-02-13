Ciro Nogueira e Rueda saem em defesa de Dias Toffoli

247 - A Federação União Progressista divulgou uma nota nas redes em defesa do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que há uma tentativa de criar um ambiente de hostilidade contra o magistrado por meio de “narrativas” repetidas sem base sólida.

No documento, assinado por Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, e Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil, a federação afirma que tais movimentos podem levar a distorções na percepção pública e comprometer o equilíbrio institucional. As informações constam na nota divulgada pela Federação União Progressista.

A entidade afirma que “é preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem base sólida”. O texto também classifica essas versões como “caluniosas”, argumentando que passam a ser tratadas como verdadeiras justamente por força da repetição.

A nota diz ainda que, neste momento, seria essencial atenção às narrativas que, segundo a federação, pretendem colocar a população contra o ministro e contra “tudo o que ele fez e faz pelo País enquanto ministro no STF”.

No posicionamento, a Federação União Progressista sustenta que o fortalecimento da Justiça depende de equilíbrio e respeito às instituições. “A justiça se fortalece quando há equilíbrio e respeito às instituições”, diz o documento.

Em outro trecho, o texto afirma que ataques ao ministro Dias Toffoli ultrapassariam o campo individual e atingiriam a estrutura democrática. “Atentar contra o ministro Toffoli é enfraquecer não só um servidor da Nação ou um Poder da República, mas sim atacar os pilares do nosso próprio sistema democrático”, afirma a nota.

Ao final, a federação reafirma apoio ao magistrado e diz confiar em sua atuação. “A Federação União Progressista reitera sua confiança na integridade do ministro Dias Toffoli e acredita que a verdade vai, mais uma vez, prevalecer”, conclui o documento.

Confira a íntegra da nota:

A Federação União Progressista manifesta sua preocupação com as narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli. É preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem base sólida. Uma versão caluniosa, que passa a ser tratada como verdadeira justamente pela repetição.

Por essa razão, neste momento é essencial nos atentarmos às narrativas que querem colocar a população contra o ministro Dias Toffoli e tudo o que ele fez e faz pelo Pais enquanto ministro no STF.

A justiça se fortalece quando há equilíbrio e respeito às instituições.

Atentar contra o ministro Toffoli é enfraquecer não só um servidor da Nação ou um Poder da República, mas sim atacar os pilares do nosso próprio sistema democrático.

A Federação União Progressista reitera sua confiança na integridade do ministro Dias Toffoli e acredita que a verdade vai, mais uma vez, prevalecer.

Ciro Nogueira,

presidente nacional do Progressistas

Antonio Rueda,

presidente nacional do União Brasil