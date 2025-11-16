ComBio apresenta expansão sustentável e eleva receita em Belém

247 - A ComBio aproveita sua participação na COP30, realizada em Belém, para evidenciar a força de seu modelo de negócios baseado em biomassa e geração de vapor industrial. Em encontros organizados na Casa ComBio, na Ilha do Combu, a companhia demonstra como vem ampliando presença nacional e diversificando tecnologias voltadas à descarbonização.

No conteúdo divulgado originalmente pelo Estadão Conteúdo, a empresa detalha a operação que já movimenta 1,2 milhão de toneladas de biomassa por ano — incluindo caroço de açaí, casca de arroz, bagaço de cana e resíduos da indústria papeleira. Esse processo, segundo a ComBio, evita a emissão de cerca de 700 mil toneladas de CO₂ anualmente, volume equivalente a 22 dias de poluição da cidade de São Paulo. Desde o início das operações, a companhia afirma ter impedido a liberação de 3,9 milhões de toneladas de CO₂ na atmosfera.

A diretora Camila explica que o diferencial do negócio está no pacote completo oferecido aos clientes, desde a avaliação técnica até a estruturação dos investimentos. “Avaliamos a eficiência térmica, qual a melhor caldeira, qual a melhor biomassa e, definido isso, a ComBio faz o capex”, afirma. Ela destaca ainda que o desembolso do contratante ocorre apenas após o início da entrega. “O cliente só paga depois de receber a primeira tonelada de vapor. É como uma conta de água ou de luz”, diz.

Os investimentos são elevados — cerca de R$ 200 milhões por caldeira —, mas a empresa sustenta que a longevidade dos contratos, de 10 a 15 anos, garante previsibilidade financeira e segurança operacional. Para a indústria contratante, a principal vantagem é não direcionar capital para áreas que não fazem parte do núcleo de seu negócio. A ComBio, além de operar as estruturas, faz rastreabilidade da biomassa e assegura padrões de sustentabilidade auditados.

Com unidades que vão de Barcarena, no Pará, até Balsa Nova, no Paraná, a empresa atende atualmente dez grandes clientes, como Klabin, CBA, Rodia e Cervejaria Petrópolis. Entre as novidades, está a implantação de uma caldeira elétrica modelo, voltada especialmente para indústrias de menor porte, marcando mais uma etapa da diversificação tecnológica.