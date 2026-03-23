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      Congresso terá Frente Parlamentar pela Paz Mundial

      Resolução está no Diário Oficial desta segunda-feira (23)

      Plenário do Senado Federal - 04 de março de 2026 (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

      Agência Brasil - Resolução do Senado publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23) cria a Frente Parlamentar pela Paz Mundial no âmbito do Congresso Nacional. 

      A frente será formada pelos senadores, e é permitida a participação de ex-parlamentares como membros honorários. 

      De acordo com a Resolução 45/2025, a frente terá regimento próprio e se reunirá nas dependências do Senado Federal.

      São objetivos do grupo:

      • fortalecer a atuação do Congresso Nacional em defesa da paz mundial;
      • promover o debate e o apoio à tramitação de ações parlamentares voltadas à promoção da paz no Brasil e no mundo;
      • Apoiar iniciativas voltadas à solução pacífica dos conflitos e à convivência harmônica entre os povos;

      O texto foi apresentado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e recebeu parecer favorável do senador Paulo Paim (PT-RS). 

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