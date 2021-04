Contra o isolamento, Bolsonaro diz ao STF que governo faz "esforço hercúleo" contra a pandemia

O documento ainda afirma que a gestão federal age de "forma estratégica" para combater a disseminação do coronavírus, pautando-se por "critérios científicos" para "minimizar os riscos à saúde da população nacional" edit

247 - Em manifestação enviada nesta quarta-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF), Jair Bolsonaro afirma que o governo federal age de "forma estratégica" e com "esforço hercúleo no combate à pandemia".

O documento tenta justificar a não implementação de um lockdown ou de medidas restritivas de caráter nacional.

Bolsonaro alega que seu governo tem se pautado por "critérios científicos" para "minimizar os riscos à saúde da população nacional". Recorrentemente, vale dizer, Bolsonaro e membros de sua equipe circulam sem máscara por ambientes públicos e se aglomeram e causam aglomerações. O ocupante do Palácio do Planalto ainda faz por diversas vezes declarações inverídicas sobre o combate ao coronavírus, pregando, por exemplo, o uso de hidroxicloroquina ou ivermectina para tratar precocemente a Covid-19.

"O governo federal tem, de forma estratégica e proativamente, envidado esforço hercúleo no combate à pandemia, segundo critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, sempre com o escopo de minimizar os riscos à saúde da população nacional", diz trecho do texto apresentado ao Supremo.

Ação apresentada por uma série de sindicatos e centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), a Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST) e a União Geral dos Trabalhadores (UGT), pede que o STF obrigue Bolsonaro a adotar medidas de lockdown por 21 dias.

