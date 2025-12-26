Copasa confirma secretária de Meio Ambiente de Zema como nova presidente da companhia

247 - A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa MG) confirmou, na quarta-feira (24), a eleição de Marília Carvalho de Melo para o cargo de diretora-presidente da empresa. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração e formaliza a mudança no comando da estatal responsável pelos serviços de saneamento em Minas Gerais durante a gestão do governador Romeu Zema.

A escolha dá sequência ao processo anunciado na terça-feira (23), quando a companhia informou que estavam em andamento os procedimentos previstos em sua política de indicação para a substituição da presidência. Com a conclusão dos ritos internos, o conselho oficializou o nome de Marília para o posto máximo da empresa.

No comunicado, o Conselho de Administração também registrou agradecimento ao então diretor-presidente Fernando Passalio de Avelar pelo período em que esteve à frente da Copasa. O texto destaca a atuação do executivo e afirma que “sua liderança foi determinante para a performance, o crescimento e os resultados alcançados pela companhia”.

Marília Carvalho de Melo é engenheira civil, com mestrado em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos e doutorado em recursos hídricos. Até a nomeação, ocupava o cargo de secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, integrando o primeiro escalão do governo Zema.

Ao longo de sua trajetória na administração pública estadual, Marília também exerceu as funções de diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), secretária adjunta e subsecretária de Fiscalização da área ambiental. A nomeação consolida a presença de um perfil técnico ligado à política ambiental do atual governo na condução da estatal de saneamento.