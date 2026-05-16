Cotada para vice, Simone Marquetto se reúne com Flávio Bolsonaro

247 - A deputada federal Simone Marquetto, do PP, participou de um evento político em Campinas, no interior paulista, ao lado do senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência da República. O encontro ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite ao Senado Federal.

Em publicação no Instagram, Simone apareceu ao lado de Flávio Bolsonaro e do deputado Maurício Neves. A postagem recebeu curtida do senador do PL e foi interpretada por aliados como mais um gesto de aproximação política entre os grupos.

Na legenda da publicação, a deputada ressaltou a união entre as lideranças presentes no evento.

“Ontem estive ao lado de grandes lideranças que compartilham do compromisso com o nosso país, participando do lançamento da pré-candidatura do deputado Derrite. Ao lado do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, e do deputado Maurício Neves, seguimos fortalecendo o diálogo, a união e o trabalho por um Brasil que valorize a família, a segurança e as pessoas”, escreveu.

O encontro ocorre em meio às especulações sobre a composição de uma futura chapa presidencial ligada ao PL e partidos aliados. Simone Marquetto tem sido mencionada nos bastidores como um dos nomes avaliados para ocupar a vaga de vice em uma eventual candidatura de Flávio Bolsonaro em 2026.