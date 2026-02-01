CPMI do INSS avalia convocar administradora ligada a Flávio Bolsonaro

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS deve analisar nas próximas semanas um requerimento que pede a convocação de Letícia Caetano dos Reis, administradora do escritório de advocacia Zero Um. A banca tem como um de seus sócios o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A iniciativa partiu da bancada do PT no Congresso Nacional.

A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A convocação tem como objetivo esclarecer vínculos societários e administrativos relacionados ao escritório e a personagens investigados no âmbito da CPMI.

Letícia Caetano dos Reis é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, que mantém sociedade com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Ambos controlam uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, apontada em investigações como suspeita de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro.

Diante da possibilidade de convocação, o senador Flávio Bolsonaro divulgou nota explicando que Letícia figura como administradora do escritório porque, no exercício do mandato parlamentar, ele não poderia desempenhar essa função administrativa. O senador reagiu de forma dura à iniciativa da comissão e afirmou que a eventual convocação seria “uma covardia”.

A discussão sobre o requerimento deve ocorrer ao longo das próximas semanas, conforme a agenda da CPMI do INSS, que apura irregularidades relacionadas ao sistema previdenciário e suas conexões empresariais e políticas.