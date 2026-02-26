CPMI do INSS deve votar quebra de sigilo do filho de Lula e de ex-executivo do Banco Master

247 - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS deve votar nesta quinta-feira (26) um requerimento que solicita a quebra de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva. A medida foi incluída na pauta pelo presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), em meio a uma lista extensa de deliberações e oitivas previstas para a sessão.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil. Segundo a reportagem, além da análise de requerimentos, estão agendados os depoimentos do deputado estadual Edson Araújo, do empresário Paulo Camisotti e do advogado Cecílio Galvão.

Ao todo, 87 requerimentos integram a pauta da reunião. Entre eles, há solicitações relacionadas ao Banco Master e pedidos direcionados a dirigentes de instituições financeiras. Parlamentares também devem avaliar medidas que atingem o ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, além de presidentes de bancos que poderão ser chamados a prestar esclarecimentos sobre descontos em aposentadorias vinculados a operações de crédito consignado.

O pedido de quebra de sigilo de Fábio Luís foi apresentado pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). Ele sustenta que a apuração é necessária diante de suspeitas de que ele teria atuado como “sócio oculto” de Antônio Camilo, conhecido como “careca do INSS”.

Na justificativa do requerimento, Gaspar afirma: “A necessidade de investigar Fábio Luís decorre diretamente de mensagens interceptadas em que Antônio Camilo, ao ser questionado sobre o destinatário de um pagamento de R$ 300 mil destinado à empresa de Roberta Luchsinger, responde explicitamente tratar-se de ‘o filho do rapaz’”.

Outro foco da comissão é Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e ex-sócio do Banco Master. Há requerimentos que pedem sua convocação e a quebra de seus sigilos. O nome é considerado sensível devido a ligações políticas atribuídas a integrantes do PT da Bahia.

Entre os possíveis convocados também está Leila Pereira, presidente do Palmeiras e dirigente do Banco Crefisa, que poderá ser chamada a explicar descontos aplicados em benefícios de aposentados no contexto do crédito consignado.

O líder do governo na CPMI, deputado Paulo Pimenta (PT-RS), criticou a definição da pauta. Segundo ele, a oposição teria sido preservada de convocações estratégicas. O parlamentar citou a ausência de um requerimento para convocação de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro e doador de campanhas de Jair Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas.

Na segunda-feira (23), a comissão previa ouvir Daniel Vorcaro, mas a oitiva foi cancelada. Em seu lugar, foi convocada a empresária Ingrid Pikinskeni, esposa de Cícero Marcelino de Souza Santos, apontado como operador financeiro da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Família).

Em depoimento aos parlamentares, Ingrid negou conhecimento de irregularidades. A sessão, no entanto, foi interrompida após a empresária passar mal, suspendendo temporariamente os trabalhos da CPMI.