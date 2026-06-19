Cresce movimentação política na oposição contra Jaques Wagner

247 - O senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, passou a enfrentar forte desgaste político após ser alvo de uma ação da PF (Polícia Federal) nesta quinta-feira (18).

A movimentação contra Wagner ganhou peso porque, segundo a Folha de S.Paulo, o senador ocupa uma posição rara dentro do PT: ao mesmo tempo em que tem influência direta sobre os rumos do partido, mantém uma relação pessoal e histórica com Lula.

Dentro do PT, Wagner é visto como uma figura de grande poder político.

A relação de confiança com o presidente Lula explica, em parte, a permanência de Wagner na liderança do governo no Senado, ao menos até o momento. Em circunstâncias semelhantes, um político de menor peso interno poderia ter sido afastado com mais rapidez.

Essa proximidade, contudo, também torna Wagner mais vulnerável em um momento de crise. Por ser visto como alguém com acesso privilegiado ao presidente, o senador se transforma em alvo estratégico para adversários de Lula. A ação da PF abriu uma brecha para que a oposição tentasse explorar politicamente o caso e associar o desgaste do líder do governo ao Palácio do Planalto.

A reação foi rápida entre aliados de Flávio Bolsonaro, que enxergaram na operação uma oportunidade para reduzir o impacto político de episódios envolvendo o caso Master e as mensagens atribuídas ao senador do PL com Daniel Vorcaro. A situação deu fôlego a adversários do governo, que passaram a tratar Wagner como um ponto sensível da articulação petista.

O episódio também gerou incômodo dentro do próprio governo e do PT. Integrantes da legenda e da administração federal demonstraram irritação com as garantias dadas anteriormente por Wagner de que não haveria elementos comprometedores nas denúncias relacionadas aos celulares do banqueiro e de aliados.

Nos bastidores petistas, surgiram críticas ao senador, com acusações de quebra de confiança, ingenuidade e excesso de confiança em sua própria avaliação política.

O problema central para o líder do governo é que a mesma relação que lhe garante proteção também aumenta sua exposição. Quanto mais próximo de Lula, maior o potencial de desgaste para o presidente caso a pressão sobre Wagner avance. Por isso, o caso passou a ser acompanhado com atenção por aliados e adversários, especialmente em um ambiente político já marcado pela disputa antecipada em torno de 2026.

No PT, Wagner continua sendo uma liderança de grande peso, com influência no Senado, na Bahia e na interlocução direta com Lula. Mas a operação da PF criou um novo foco de tensão para o governo e colocou à prova a capacidade do senador de preservar sua posição em meio a críticas internas, ofensivas da oposição e ao custo político de sua proximidade com o presidente.